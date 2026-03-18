Ferrari flopt met high-tech stuur en draait alles terug

Soms is vooruitgang gewoon… geen vooruitgang. Ferrari dacht een paar jaar geleden lekker slim te zijn door zijn stuurtjes vol te proppen met touch-bediening. Lekker futuristisch, beetje iPhone-gevoel. Goed idee, maar er was één klein dingetje. Niemand vond het fijn. Gelukkig geeft Ferrari dat nu zelf ook toe en komt met een oplossing.

Innovatie die niemand wilde

Toen Ferrari de SF90 introduceerde, wilde het merk laten zien hoe modern het wel niet kon zijn. Het resultaat: een stuur vol aanraakgevoelige knoppen waar je eerder per ongeluk dingen mee bediende dan bewust. Denk bijvoorbeeld aan cruise control aanpassen terwijl je eigenlijk alleen je hand verlegt. Niet ideaal in een auto met 'aardig' wat vermogen.

Gelukkig zoals vaak met dit soort dingen liet de kritiek niet lang op zich wachten. Klanten, die toch een redelijk bedrag neerleggen voor een Ferrari, waren er dan ook snel klaar mee. Ferrari heeft dat signaal in ieder geval serieus genomen en inmiddels toegegeven dat dit een stap te ver was. Zelfs in Maranello kunnen ze dus fouten maken.

De oplossing: gewoon weer knoppen

In nieuwere modellen zoals de Amalfi heeft Ferrari de klassieke fysieke knoppen alweer teruggebracht. Maar wat veel belangrijker is: ook bestaande modellen krijgen nu een upgrade. Dat is oprecht vrij bijzonder want zo'n retrofit zie je niet vaak in deze klasse. De oplossing is gelukkig vrij simpel. Niet het hele stuur hoeft vervangen te worden, alleen het middendeel met de bedieningselementen. Dat wordt vervangen door een module met echte knoppen. Daarna even softwarematig inleren en klaar. Je hoeft je Ferrari dus niet helemaal terug naar Italië te sturen, een dealerbezoekje is goed genoeg.

Nog steeds een klein tikje eigenwijs

De upgrade is beschikbaar voor modellen als de Purosangue en de 12Cilindri, en volgens berichten ook voor onder andere de SF90, Roma en 296 GTB. Daarmee krijgen behoorlijk wat Ferrari-rijders de kans om hun frustraties letterlijk weg te klikken.

Toch kan Ferrari het niet laten om een beetje eigenwijs te blijven. De start/stop-knop blijft namelijk gewoon touch-gevoelig. Blijkbaar is dat heilig ofzo. Of ze hadden gewoon geen zin om nóg een knop opnieuw te ontwerpen, dat kan natuurlijk ook.