Eindelijk groen licht voor 150 km/u op de snelweg!

Er wordt al heel lang in dit EU-land gesproken over een verhoging van de maximumsnelheid onder voorwaarden, maar het lijkt er nu toch echt van te komen.

Snelheidslimieten op de Europese snelwegen. Het blijft een interessant onderwerp. In ons land gaat de maximumsnelheid voornamelijk omlaag, maar dat is niet overal zo. Op de Duitse Autobahn mag je (op steeds minder plekken) zo hard als je zelf wilt en in Tsjechië is in 2025 de maximumsnelheid omhoog gegaan naar 150 kilometer per uur. Maar er is nog een land dat al jaren praat over het verhogen van de maximumsnelheid. Italië. Al in 2010 was daar sprake van een verhoging naar 150, maar in de praktijk is het er nooit van gekomen. Tot nu dan?

Nieuwe verkeerswet

Er is namelijk een nieuwe wet goedgekeurd door de Italiaanse ministerraad. Die wet regelt niet alleen dat er een minimumsnelheid voor de meest linkse baan komt, maar ook een mogelijkheid om onder voorwaarden de maximumsnelheid op te krikken tot 150 kilometer per uur.

Belangrijke nuance, het moet en mag niet worden gezien als een algemene verhoging van de maximumsnelheid, zo lezen we op AutoMoto.it. De specifieke snelwegtrajecten moeten aan zeer specifieke infrastructuur- en veiligheidseisen voldoen.

Strikte voorwaarden

Wat zijn dan die strikte voorwaarden voor een maximumsnelheid van 150 kilometer per uur? Nou om te beginnen moet de snelweg op die plek bestaan uit minimaal drie rijstroken plus een vluchtstrook (pechstrook voor onze Vlaamse lezers) in beide rijrichtingen.

Daarnaast moet er een trajectcontrolesysteem aanwezig zijn. Tutor noemen ze dat in Italië. Zo kan de gemiddelde snelheid van auto's gecontroleerd worden over een traject en niet alleen op een punt waar toevallig een flitspaal staat.

Dan ben je er nog steeds niet. Want zoals jullie wellicht weten zijn de snelwegen in Italië vooral tolwegen. Die worden beheerd door eigenaren of concessiehouders. Die moeten beoordelen of zij vinden dat het op hun traject een mogelijkheid is. Ze moeten daarbij het ontwerp van de weg, de verkeersintensiteit, de ongeval statistieken en de weersomstandigheden mee laten wegen in het besluit.

Wanneer mag dan het gas erop?

Nou dat gaat nog wel even duren. De regelgeving moet nog worden geïmplementeerd en dan is het nog de vraag of die wegbeheerders de snelheid wel willen verhogen. Het is immers geen verplichting of een algemene verhoging van de maximumsnelheid. Op zijn vroegst in 2028 is de verwachting dat er wellicht op sommige trajecten 150 km/u gereden mag worden.

Het enige traject in Italië waar ondergetekende zo snel aan kan denken is het stuk A1 tussen Milaan en Modena. De Po-Vlakte is er geschikt voor en het Tutor systeem staat er al. En we weten allemaal dat de Italianen super veilige bestuurders zijn... dus wat kan er misgaan?