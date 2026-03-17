Eindelijk: kabinet zet eerste stap richting verlaging van de brandstofaccijns!

De prijzen aan de pomp lijken voorlopig niet te dalen. Na een oproep vanuit de oppositie maakt het kabinet bekend dat het de eerste stappen aan het zetten is om de accijnzen op benzine en diesel te verlagen in Nederland.

‘We hadden nog zo gezegd, geen accijnsverlaging!’, zullen ze nu bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) denken. De onderzoekers adviseerde het nieuwe kabinet afgelopen week nog om vooral NIET de accijns op benzine en diesel te verlagen . Toch zijn Jetten en de zijne deze maatregel nu aan het voorbereiden.

Het voorwerk voor zo’n drastische ingreep is gisteren door verschillende ministers en een staatssecretaris aangekondigd middels een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De betrokken ministers zijn Heleen Herbert (Minister van Economische Zaken en Klimaat), Hans Vijlbrief (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Stientje van Veldhoven-van der Meer (Minister van Klimaat en Groene Groei), Sjoerd Sjoerdsma (Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Eelco Eerenberg (Staatssecretaris van Financiën). Blijkbaar hoefde Minister Karremans van I&W hier niet zijn handtekening onder te zetten.

De ingrepen

De brief volgt naar aanleiding van een verzoek van kamerlid Tom Van der Lee. Hij vroeg het kabinet om de economische effecten van de oorlog in het Midden-Oosten te onderzoeken. De korte samenvatting: de situatie is zo onzeker dat we niet te snel in paniek moeten raken, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Daarom is Nederland samen met wat bondgenoten begonnen met het aanboren van de olievoorraad .

De overheid merkt heus wel dat de benzineprijzen de pan uitrijzen. ”Het kabinet begrijpt dat mensen hier zorgen over hebben. Het kabinet houdt daarom de situatie nauwlettend in de gaten en beziet het brede koopkrachtbeeld aan de hand van actuele inzichten in augustus”, schrijven de beleidmakers.

Lagere brandstofaccijns?

Vooralsnog wil de overheid niet verder gaan dan het onderzoeken en voorbereiden van eventuele prijsverlagingen. Hiervoor worden de lessen uit de coronapandemie meegenomen. Zo is er een palet aan mogelijke maatregelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de reiskostenvergoeding. Dit zijn de maatregelen waar het kabinet nu aan denkt:

introductie van een energietoeslag

een energieprijsplafond

tijdelijke verlaging van de energiebelasting en brandstofaccijnzen

verhoging van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers

verhoging van de huurtoeslag

verhoging van het wettelijk minimumloon

Kortom, vooralsnog is er geen zekerheid dat de accijns omlaag gaan, maar is de eerste stap wel gezet voor als het echt penibel wordt. Wanneer dat moment er is, weten we niet. Aangezien de prijzen vandaag alweer gestegen zijn en richting de recordprijs gaan, lijkt me dat dit moment steeds dichterbij komt.

Lange termijn: weg met fossiele brandstof!

Dit moment grijpen de minister en staatssecretaris aan om ook nog maar eens op de verdere toekomst van Nederland te wijzen. Hoe voorkomen we dat we straks kwetsbaar zijn voor dit soort prijsschokken? ”Dat kunnen we doen door onze economie weerbaarder te maken en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen”, denken de politici.

Vervolgens lezen we: ”Het kabinet zet in op een snelle opschaling van schone-energieproductie via wind-, zon- en kernenergie en energiebesparing, zodat de noodzaak van veel fossiele import fors afneemt. We kijken daarvoor naar bijvoorbeeld gasbesparende maatregelen en ondersteuning van huishoudens en ondernemers in de

energietransitie, zoals ook in het coalitieakkoord aangekondigd met aanvullende

maatregelen.”

Dit zegt nog niet direct ‘we moeten allemaal EV’s gaan rijden’, maar het ruikt er wel naar. Meer hierover krijgen we te weten in de augustusbesluitvorming. Dit is het moment in de zomer waarop het Nederlandse kabinet de definitieve knopen doorhakt over de rijksbegroting voor het komende jaar.