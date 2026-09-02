Je buurman heeft de verkeerde Polestar 4 gekocht

Je hebt een Polestar 4 leaseauto uitgekozen. Je buurman ook. Hij was eerder, maar heeft net de verkeerde genomen. Polestar heeft vandaag de 4 SUV gepresenteerd. Het belangrijkste: de SUV heeft gewoon weer een achterruit!

Dat klinkt misschien als een detail, maar bij de reguliere Polestar 4 is het juist een opvallend onderdeel van het ontwerp. Die auto heeft geen traditionele achterruit en vertrouwt voor het zicht naar achteren op een digitale binnenspiegel. Heel futuristisch allemaal, maar in de praktijk is dat gewoon vervelend. Niet iedereen heeft zin om te wennen aan nog een scherm in de auto.

De nieuwe Polestar 4 SUV heeft gewoon een achterruit én een conventionele binnenspiegel. Je kunt dus daadwerkelijk door de auto heen naar achteren kijken. Breaking news, we weten het. Daarmee kun je natuurlijk heerlijk je buurman uitlachen, zwaai maar naar hem door die achterruit. Joehoe!

Meer SUV, minder coupé

De nieuwe Polestar 4 SUV gebruikt grotendeels dezelfde basis als de bestaande 4. Het belangrijkste verschil zit achter de tweede zitrij. De daklijn loopt rechter door en de achterklep staat wat rechterop. Bij Autoblog noemen we dat ook wel de “Wasmachine-editie”. Er ontstaat meer hoofdruimte achterin en je kunt meer rotzooi achterin meenemen.

De bagageruimte bedraagt maximaal 1.665 liter wanneer de achterbank wordt neergeklapt. Met de achterbank omhoog is er 530 liter beschikbaar tot aan de rugleuningen. Dankzij dakrails kan bovendien maximaal 100 kilo op het dak worden vervoerd.

Ook het panoramadak is groter geworden en loopt helemaal door richting de achterklep. Wie het wat donkerder wil maken, kan optioneel kiezen voor een elektrochromatisch glazen dak dat elektrisch dimbaar is.

Met 544 pk nog steeds idioot snel

Praktisch hoeft bij Polestar gelukkig niet automatisch langzaam te betekenen. De krachtigste versie beschikt over twee elektromotoren die samen 544 pk en 686 Nm leveren. Daarmee sprint de SUV in slechts 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De maximale WLTP-actieradius bedraagt 600 kilometer.

Wie vooral kilometers wil maken, kan beter voor de versie met één elektromotor kiezen. Die levert 272 pk en komt volgens de WLTP-meting tot 630 kilometer. Beide varianten krijgen een 100 kWh-accu en kunnen met maximaal 200 kW DC laden.

Er is ook een Performance Pack. Daarmee krijg je onder meer actieve ophanging, Brembo-remmen en 22-inch wielen met Pirelli P Zero-banden. De bekende Zweedse gouden details van Polestar maken vervolgens duidelijk aan de buurman dat je niet voor de brave versie hebt gekozen. Inmiddels wel flauw, hoe vaak ga je die arme buurman nog pesten?

Auto = stopcontact

Polestar voegt daarnaast Vehicle-to-Load toe. De accu kan daarmee stroom leveren aan externe apparaten, met maximaal 3,3 kW. Handig voor gereedschap, kampeerspullen of andere apparatuur. Dat begint steeds meer gemeengoed te worden op elektrische auto’s en de Polestar 4 SUV heeft het ook.

Ze hebben daarnaast leuk bij Tesla afgekeken. De SUV krijgt een speciale Camping Mode. Daarbij draait de klimaatregeling door en kun je blijvend gebruikmaken van de entertainment- en stroomvoorziening.

De Polestar 4 SUV komt vanaf €55.800 naar Europa. Voor de Dual Motor betaal je minimaal €65.900 op tafel gooien. De eerste exemplaren worden in het vierde kwartaal van 2026 geleverd.

Dus ja, je buurman kan nog steeds zeggen dat zijn Polestar 4 een coupé is en de jouwe een SUV. Maar als hij vervolgens achteruit moet parkeren, hoef je maar één ding te zeggen: “Kijk eens door je achterruit.”

Arme buurman..

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