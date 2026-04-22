Eindelijk: Smart gaat weer een échte Smart bouwen

Het A-segment is de afgelopen jaren behoorlijk uitgedund. Zelfs Smart had het segment de rug toegekeerd om crossovers te bouwen. Maar nu we hem het hardst nodig hebben keert de Smart ForTwo terug.

Het is momenteel nog (vrij duidelijk) een concept car, maar de productieversie volgt nog later dit jaar. Deze auto gaat Smart #2 heten en is de directe opvolger van de welbekende ForTwo. Oftewel: Smart gaat eindelijk weer een echte Smart bouwen.

Nieuw platform

Smart is tegenwoordig voor 50% in Chinese handen, maar de auto’s worden nog steeds ontworpen door het designteam van Mercedes (die de andere 50% in handen heeft). De Concept #2 is dan ook meteen te herkennen als een Smart. Het design is een evolutie van de ForTwo. Denk even de concept car-fratsen zoals de witte banden weg en er staat een heel leuk autootje.











De #2 is niet stiekem een doorontwikkeling van de ForTwo als je dat soms denkt, de auto staat op een geheel nieuw platform. Met een lengte van 2,792 meter wordt de auto ietsje groter. Maar daarmee is ‘ie alsnog heel compact, zeker in een tijd waarin auto’s alleen maar groter worden. Een Toyota Aygo X – die technisch gezien in hetzelfde segment zit – is bijvoorbeeld 98,4 centimeter langer. Bijna een meter!

Altijd elektrisch

Waar je bij de laatste ForTwo nog kon kiezen uit benzine en elektrisch, is de #2 altijd elektrisch. Smart licht alvast een tipje van de sluier op: we kunnen rekenen op een range van zo’n 300 kilometer. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de ForTwo EQ, want die kwam niet verder dan 135 kilometer. Op papier. De Smart #2 kan straks ook een stuk vlotter laden: 20% tot 80% in 20 minuten.

Er gaan soms jaren overheen tussen een concept car en een productiemodel, maar gelukkig is dat hier niet het geval. In oktober zal de Smart #2 onthuld worden op de Autosalon van Parijs. Nu maar hopen dat 'ie niet al te duur wordt. Anders wordt het net zo'n succes als de Fiat 500e.