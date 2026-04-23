Er is goed nieuws en slecht nieuws over telefoongebruik in het verkeer

We weten het: het is heel lastig om van je telefoon af te blijven op elk willekeurig moment. Zelfs in de auto. De afgelopen jaren is het telefoongebruik in de auto steevast gestegen, maar nu is er toch goed nieuws.

Interpolis doet iedere twee jaar onderzoek naar het fenomeen telefoongebruik achter het stuur. Dat is na jaren van stijging voor het eerst gestabiliseerd. Het lijkt erop dat de dreiging van focusflitsers en boetes van €450 toch enig effect begint te sorteren.

Probleem nog niet de wereld uit

Dat betekent nog niet dat het probleem de wereld uit is. Integendeel. Driekwart van de verkeersdeelnemers (inclusief fietsers) zit wel eens op zijn telefoon in het verkeer. Twee derde heeft ook niet de intentie om dit gedrag aan te passen. En 38% van de ondervraagden die een ongeluk heeft gehad, gaf aan dat er een telefoon in het spel was.

Volgens het onderzoek is het risico op een ongeluk 1,8 keer zo groot als je zit te appen of bellen achter stuur. En dan bedoelen we natuurlijk niet handsfree bellen. 1 op de 5 automobilisten belt nog met de telefoon aan het oor.

Kortom: telefoongebruik achter het stuur is nog steeds een wijdverspreid probleem. Onderzoeker Marjolein Versteeg heeft daar wel een verklaring voor: “Mensen overschatten zichzelf. Ik kan wel rijden en telefoneren tegelijk, maar anderen kunnen dat niet.’’ Want zoals jullie weten: 90% van de bestuurders denkt dat ze een bovengemiddeld goede bestuurder zijn…

