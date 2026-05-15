Volkswagen ID.Polo GTI: de elektrische hothatch is hier

In 1976 verscheen de eerste generatie Golf GTI. Pas in 2006 kwam er een Polo met die letters op de bips (en in de grille). Alsof het zo had moeten zijn verschijnt er in 2026 de eerste echte elektrische GTI van Volkswagen: de ID.Polo GTI.

Lekker!

Het recept van een hothatch zijn betrekkelijk eenvoudig: men neme een praktische hatchback, die krijgt een potentere motor, een beter onderstel, een sportiever exterieur en een wat sportiever interieur.

De ID.Polo GTI is onderscheidend, zonder dat het te veel kermis wordt. Uiteraard mag er gediscussieerd worden over het verlichte Volkswagen-logo, hoewel je er maar beter aan kunt wennen, alle merken doen het. De LED-strip loopt door over de hele breedte en is nu voorzien van een rode streep met GTI-logo. De luchtinlaten hebben een honingraat-structuur gekregen en de rode elementen doen de sleepogen uit de motorsport na.

Net als bij iedere ID.Polo heeft de GTI ook de C-stijl geïnspireerd op de eerste Golf. Lekker dikke velgen en sideskirts met GTI-logo maken het af.

Aan de achterzijde vinden we weer een verlicht VW-logo en de als whiskey-glazen vormgegeven achterlichten. De gesplitste spoiler boven de achteruit is specifiek voor de ID.Polo GTI, net als de “dikke” diffuser in de achterbumper.

ID.Polo GTI power

Tot we een blokje om mogen van Volkswagen, moeten we het even doen met de droge specificaties. Op vooras zit de nieuwe APP290 elektromotor die in dit geval 226 pk en 290 Nm levert. Het apparaat mag 15.000 toeren per minuut draaien, dus dat voelt alweer een beetje sportief.

De topsnelheid valt tegen, die is slechts 175 km/u. ’s-Avonds je rijbewijs kwijtraken op een snelweg in Nederland wordt dus nog een uitdaging.

De sprint naar de 100 doet de ID.Polo GTI in 6,8s. Dat is gezien het formaat een prima waarde, maar we zullen het ook nog zelf moeten gaan ervaren.

Het onderstel is MOOI!

En dat belooft wat. De ID.Polo GTI krijgt standaard het adaptieve onderstel DCC en een stijvere stabilisatorstang voor. Wat dat betreft heeft Volkswagen zich er niet makkelijk vanaf gemaakt door wat spiegeltjes, kraaltjes en een vermogensupgrade.

Sterker nog: de ID.Polo GTI is de eerste Polo die een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel (VAQ) krijgt. Het is feitelijk dezelfde oplossing zoals die vanaf de Golf 7 GTI wordt gebruikt. Het is een volledig elektronisch aangestuurd differentieel wat feitelijk twee koppelingen gebruikt om het vermogen over de voorste wielen te verdelen. We hebben er nu al zin in om een rondje te gaan boenderen in de ID.Polo GTI.

De 19" Cape Town wielen, sportstoelen en diverse rode accenten maken het af.

De elektrische techniek van de ID.Polo GTI

De ID.Polo GTI krijgt het grootste accupakket wat Volkswagen voor dit platform in de aanbieding heeft. Het is een NMC (nikkel-mangaan-cobalt) accupakket van 52 kWh groot. Daarmee haalt de ID.Polo GTI een actieradius van 424 km. Het DC snelladen kan met 105 kW, waarmee de accu in 24 minuten van 10-80% is te laden.

Wat denken jullie? Gaat de ID.Polo GTI een hit worden of kiezen koper toch voor een reguliere ID.Polo?