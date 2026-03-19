Ook Lamborghini schuift EV op de lange baan: komt pas 'als het écht voelt'

Lamborghini en elektrisch rijden: het blijft een beetje haat-liefde. Eerst was het “dure hobby”, daarna leek de stekker er volledig uit te gaan. En nu? Nu blijkt dat die elektrische Lamborghini er toch gewoon komt. Alleen… niet nu.

Eerst hybride, EV later

De langverwachte Lanzador, zou in eerste instantie volledig elektrisch worden. Maar goed, dat plan is inmiddels weer bijgesteld. Niets zo veranderlijk als een Italiaanse supercar-bouwer. De productieversie krijgt nu een V8 én een stekker. Iets minder radicaal, maar volgens Lamborghini wel een stuk realistischer in de huidige markt.

Dat betekent niet dat het merk de stekker uit zijn EV-plannen trekt. Integendeel: de eerste volledig elektrische Lamborghini staat nog steeds op de planning, maar is gewoon even doorgeschoven naar ergens na 2030. Tegen die tijd moet duidelijk zijn of klanten in dit segment überhaupt klaar zijn voor een elektrische Lambo.

Die terughoudendheid komt niet helemaal uit het niets. Topman Stephan Winkelmann zorgde eerder voor wat ophef door EV’s een “dure hobby” te noemen. Inmiddels nuanceert hij die uitspraak, maar de kern blijft staan: voor kleine, exclusieve merken zijn elektrische modellen extreem kostbaar om te ontwikkelen, al helemaal als de vraag nog erg onzeker is.

Het probleem heet emotie

Volgens Lamborghini draait alles om gevoel. En dat is natuurlijk een beetje een dingetje bij elektrische auto’s. Geen V10, geen V12, geen brullend geluid, en juist dat is waar het merk groot mee is geworden. Winkelmann is daar gelukkig vrij duidelijk over: klanten kopen geen Lamborghini om van A naar B te gaan. Ze kopen een droom. En zonder geluid en karakter wordt het lastig om die droom overeind te houden. Kunstmatige soundtracks en ander nep gedoe? Daar moet Lamborghini niets van hebben. Nep blijft nep. En zo is het.

Winkelmann zegt hier natuurlijk helemaal niets nieuws. Hoewel de man een punt heeft, is het op dit moment vooral financieel helemaal niet slim om vol in te zetten op een volledig elektrische supercar. De dingen verkopen immers heel slecht. Dat is geen gevoelskwestie, maar is al keihard duidelijk door partijen als Rimac die aangeven dat ze maar moeilijk klanten kunnen vinden voor de superzoemers.

Recordomzet, maar toch minder winst

Ondanks de twijfels over elektrisch draaien de Italianen nog steeds prima cijfers. In 2025 leverde Lamborghini een recordaantal van 10.747 auto’s, goed voor een aangename omzet van 3,2 miljard euro. Toch ging niet alles omhoog. De winst daalde met 8,3 procent, onder andere door externe factoren zoals Amerikaanse importheffingen en wisselkoersen, maar dus ook door strategische keuzes, zoals het herzien van de elektrificatieplannen.

Afwachten wat de markt doet

In plaats van nu opeens keihard te haasten, kiest Lamborghini ervoor om eerst rustig te kijken wat er gebeurt. Hoe ontwikkelt de vraag zich? En hoe maken andere merken hun EV’s aantrekkelijk voor liefhebbers?

De extra tijd wordt gebruikt om een elektrische Lamborghini te ontwikkelen die wél klopt. Niet alleen technisch, maar vooral emotioneel. Of dat lukt zonder verbrandingsmotor?