De nieuwe Toyota Hilux en diesel is een ijzersterke combinatie #test

De Toyota Hilux heeft een bijna mythische reputatie. Wereldwijd goed voor meer dan 27 miljoen verkochte exemplaren en hij staat bekend als praktisch onverwoestbaar. Maar hoe goed is de nieuwste, negende generatie eigenlijk? Tijdens een eerste rijtest in Bulgarije zoeken we het uit.



Toyota zet vol in op een zogenoemde multi-path-strategie. Naast deze nieuwe 48V mild-hybride diesel komt er ook een volledig elektrische Hilux én later zelfs een waterstofversie. Toch verwacht Toyota dat de diesel in Europa nog altijd goed zal zijn voor ongeveer 95 procent van de verkoop. En na een dag off-road is dat eigenlijk niet zo vreemd.



Onder de motorkap ligt een 2,8-liter viercilinder diesel met 204 pk en 500 Nm, ondersteund door een 48V mild-hybridesysteem. De elektromotor helpt vooral bij het wegrijden en tijdens schakelmomenten, waardoor de aandrijflijn soepeler aanvoelt. Geen spectaculaire cijfers, maar precies wat je van een werkpaard verwacht.



Ook het onderstel blijft trouw aan de Hilux-traditie. Een ladderchassis, starre achteras met bladveren en een laadvermogen van ruim 1.000 kilogram, gecombineerd met een trekgewicht van 3.500 kilogram. Op de weg merk je dat het comfort ondergeschikt is aan robuustheid, maar zodra het asfalt ophoudt, voelt de Hilux volledig in zijn element.

Bekijk ook de rijtest van de elektrische Toyota Hilux.



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