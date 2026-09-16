Elektrisch rijden gaat flink veranderen en dit is waarom

De elektrische auto is langzaam bezig met iets te doen wat een paar jaar geleden nogal onwaarschijnlijk leek: goedkoper worden. Niet dankzij een nieuwe zak met overheidsgeld, maar gewoon omdat fabrikanten elkaar het leven nogal zuur maken en accu’s minder duur worden. Tijd voor feest zou je zeggen. Alleen is er nog één klein dingetje.

De EV wordt steeds bereikbaarder

Volgens de EV Charging Index 2026 van Roland Berger groeit de elektrische automarkt wereldwijd lekker door. In 2025 werden in de 34 onderzochte landen maar liefst 21 miljoen EV's verkocht, zo'n 20 procent meer dan een jaar eerder. China en Europa zijn samen goed voor ruim 80 procent van die verkopen. Hoera.

Natuurlijk gaat het ook in Nederland hard. Het aandeel elektrische auto’s en plug-in hybrides in de nieuwverkopen steeg vorig jaar door naar 60 procent, tegenover 38 procent in 2024. Lang niet gek. Daarnaast is uiteraard ook het aanbod een beetje veranderd. In 2025 waren er namelijk 206 volledig elektrische modellen te krijgen op de Nederlandse markt. Dat was een jaartje eerder nog 129. Wat nog leuker is: 85 daarvan kostten minder dan 50.000 euro en 28 modellen waren zelfs goedkoper dan 35.000 euro.

De EV wordt daarmee langzaam een stuk minder exclusief.

De particulier moet nog overstag

Maar daar zit volgens Roland Berger nog een belangrijk probleem. Ongeveer 75 procent van de nieuwe elektrische auto’s wordt zakelijk geregistreerd. De particuliere automobilist stapt dus liever nog even niet buiten zijn/haar comfortzone. Maar goed, laat die brandstofprijzen nog even stijgen en mensen kiezen er waarschijnlijk vanzelf voor. Elektrisch rijden is namelijk 33 procent goedkoper.

Naast de absurde brandstofprijzen wordt het voor de automobilist wel steeds makkelijker om overstag te gaan. Goedkopere batterijtechnologie, waaronder LFP-accu’s, zorgt er namelijk voor dat fabrikanten voor hetzelfde geld je gewoon meer auto kunnen geven. Meer actieradius, meer uitrusting en ondertussen meer en meer keuze. Vooral de opmars van Chinese fabrikanten zorgt daarbij voor wat extra concurrentie.

De elektrische occasionmarkt speelt daarnaast ook een steeds grotere rol. Lease-EV’s beginnen nu zo'n beetje terug te komen op de tweedehandsmarkt, waardoor elektrisch rijden ook voor mensen zonder werkgever met een aantrekkelijke leaseconstructie bereikbaar wordt.

Nederland heeft laadpalen zat, maar…

En dan komen we bij het Nederlandse probleem. We hebben namelijk hartstikke veel laadpunten. Eind 2025 waren er ongeveer 203.000 publieke laadpunten, goed voor ongeveer zeven EV’s per laadpunt. Dat klinkt best indrukwekkend.

Alleen zijn die laadpunten niet allemaal bepaald van het type 'turbo laden.' Maar 5 procent van al die aansluitingen levert meer dan 22 kW. Wereldwijd noemt 47 procent van de ondervraagde EV-rijders laadsnelheid een probleem, terwijl 28 procent geregeld een bezette of kapotte laadpaal tegenkomt. Leuk als je dat vergelijkt met Noorwegen, waar ze het voornamelijk doen met langzame laadpalen.

Vooral de particulier zonder eigen oprit vind dit echt vervelend. Een goedkopere EV is natuurlijk hartstikke leuk, maar als je vervolgens met je boodschappen naast een laadpaal staat te wachten tot je auto klaar is... Ik kan me niet voorstellen dat je daar nou vrolijk van wordt.

Daarnaast worden de fiscale voordelen ook verder afgebouwd. Toch verwacht Roland Berger dat elektrische auto’s in 2027 meer dan de helft van de Nederlandse nieuwverkopen kunnen zijn.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover