Elektrisch rijden voor iedereen? Brussel heeft een plan

Elektrisch rijden is inmiddels aardig ingeburgerd, maar nog steeds niet voor iedereen weggelegd. Zo'n EV is natuurlijk hartstikke leuk en aardig, maar je moet er vaak wel een flinke spaarrekening voor hebben. Of een leasebudget waar je u tegen zegt. Daar wil Brussel nu iets aan doen.

Elektrisch rijden zonder spaargeld

Het idee van Brussel is simpel: als mensen geen elektrische auto kunnen kopen, laat ze er dan één leasen met hulp van de overheid. Dat heet social leasing, en volgens Brussel is dat dus dé manier om elektrisch rijden ook bereikbaar te maken voor mensen met een kleiner budget. In plaats van duizenden euro’s neer te leggen voor een EV, betaal je een maandelijks bedrag dat deels gesubsidieerd wordt. Geen lijpe Tesla’s of luxe BMW’s dus, maar gewoon compacte modellen zoals een Renault 5, Peugeot e-208 of een toekomstige Volkswagen ID.2.

Het doel is in ieder geval duidelijk: elektrisch rijden moet niet alleen iets zijn voor de Zuidas, maar ook voor verpleegkundigen, docenten en iedereen die gewoon naar z’n werk moet rijden. Oftewel: de volgende stap om iedereen in een EV te persen.

Frankrijk loopt voorop

Dit idee is natuurlijk niet opeens uit de lucht komen vallen. Volgens het AD draait dit systeem al in Frankrijk en ook nog eens met succes. De eerste 50.000 auto’s waren in no-time vergeven en inmiddels wordt het programma verder uitgebreid.

Daar betalen gebruikers soms minder dan 150 euro per maand voor een elektrische auto. Klinkt als een koopje, maar daar zit wel een pittige subsidie achter. De Franse overheid legt per auto namelijk tot zo’n 13.000 euro bij om het geheel betaalbaar te houden. Ongeveer de helft daarvan wordt gebruikt om de aanschafprijs te drukken, terwijl de andere helft het maandelijkse leasebedrag omlaag brengt. Zo’n contract loopt doorgaans drie jaar.

Dat roept natuurlijk meteen de vraag op: wie gaat dat betalen als dit op grotere schaal wordt uitgerold? Want goedkoop rijden is natuurlijk leuk, maar gratis is het natuurlijk nooit.

Nederland twijfelt nog

In Brussel zijn ze enthousiast en willen ze dit model breder uitrollen binnen Europa. Lidstaten kunnen gebruikmaken van Europese fondsen om het te financieren. Nederland is alleen nog niet overtuigd. Hier ligt de focus voorlopig op aanschafsubsidies. Leuk idee, maar volgens voorstanders schiet dat zijn doel voorbij: als je überhaupt geen geld hebt om een auto te kopen, heb je ook weinig aan korting.

Toch groeit de druk. Politici en brancheorganisaties noemen het idee “sympathiek”, al worden er ook kanttekeningen geplaatst. In Frankrijk bleek bijvoorbeeld dat de restwaarde van auto’s soms te optimistisch werd ingeschat, wat weer voor problemen zorgde bij leasemaatschappijen.