Heeft de elektrische AMG GT de best klinkende nep-V8?

Elektrische auto’s zijn bloedsnel geworden, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar... ze klinken natuurlijk niet heel tof. Dat weet Mercedes-AMG ook. Daarom lijkt AMG nu alles uit de kast te trekken om zijn nieuwe elektrische GT weer een beetje karakter te geven. En dat betekent dus nep-V8-geluiden. Nepversnellingen. En blijkbaar zelfs een soort denkbeeldige toerenbegrenzer.

AMG geeft zijn EV een complete V8-performance

AMG heeft voor het eerst uitgebreid laten horen hoe de aankomende elektrische GT 4-Door Coupé klinkt tijdens stevig accelereren. Je kon het eerder al een beetje horen in een ander filmpje waarin ze gaan driften in de sneeuw, maar in deze promotievideo kan je echt goed horen hoe de auto een complete synthetische V8-soundtrack produceert zodra de Sport+ modus wordt geactiveerd. En eerlijk? Het klinkt verrassend overtuigend. Beter dan die elektrische Dodge Charger in ieder geval.

AMG heeft bovendien afgekeken bij de Hyundai Ioniq 5 en fake schakelmomenten toegevoegd. Daardoor klinkt het alsof de auto daadwerkelijk door versnellingen heen knalt terwijl er in werkelijkheid natuurlijk gewoon een elektromotor onder ligt die technisch gezien helemaal niets heeft om te schakelen. Dus ja, deze auto doet letterlijk alsof hij een benzine-AMG is.

En ik heb hier altijd een beetje een dubbele mening over. Ergens vind ik het goed dat merken hun best doen om wat emotie toe te voegen, ook al is het nep. Maar aan de andere kant denk ik dan ook weer: doe het dan zoals bijvoorbeeld BMW, en geef het een compleet eigen geluid. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken.

Nepversnellingen, echte prestaties

Anyway, onder al het digitale theater schuilt trouwens wel echt serieuze hardware. De nieuwe AMG GT EV maakt gebruik van extreem compacte axial flux elektromotoren van Yasa, een bedrijf dat inmiddels eigendom is van Mercedes-Benz. Die motoren zijn lichter en krachtiger dan traditionele EV-motoren en worden ook gebruikt binnen het Formule 1-programma van Mercedes-AMG.

Hoeveel vermogen de productieversie exact krijgt, is nog niet bekend. Maar de eerdere GT XX Concept kwam al uit op een absurde 1.341 pk. En dat moet ook wel een beetje. Want concurrenten zoals de Porsche Taycan Turbo GT en de Xiaomi SU7 Ultra lopen inmiddels ook met krankzinnige vermogenscijfers te gooien alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

AMG begrijpt iets belangrijks

Interessant is vooral dat AMG in ieder geval lijkt te begrijpen dat pittige cijfers alleen echt niet genoeg zijn. Vrijwel iedere snelle EV accelereert tegenwoordig absurd hard. Maar emotie? Drama? Beleving? Dat mist gewoon. Daarom probeert AMG duidelijk weer wat karakter terug te brengen. Niet alleen met geluiden en nepversnellingen, maar ook met dingen als donuts en een echte achterwielaangedreven stand.

De video laat namelijk zien dat de nieuwe GT EV het hartstikke leuk vindt om zijn achterbanden compleet te mishandelen wanneer de bestuurder daarom vraagt. En dat voelt al direct meer AMG dan gewoon een elektrische sedan die klinkt als een stofzuiger.