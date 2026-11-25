De traditionele concurrentie tussen Audi, BMW en Mercedes-Benz is kapot. Door vertragingen kan Audi niet meedoen met de nieuwe BMW i3 en de elektrische Mercedes C-klasse. Voorsprong door techniek is ver te zoeken als het gaat om de nieuwe A4.

Je mag het gerust als een pijnlijke ontwikkeling omschrijven. De A4 was jarenlang een vaste waarde in het gamma, maar de nieuwste generatie met verbrandingsmotor heet A5 . Een elektrische opvolger moet die rol deels overnemen en Audi een serieuze speler maken tussen de middenklasse-EV’s. Voorlopig kan het merk vooral toezien hoe concurrenten eerder op het toneel verschijnen.

Eén platform voor miljoenen auto’s

De A4 e-tron moet gebruikmaken van het nieuwe SSP-platform van de Volkswagen Group. Dat platform werd in 2021 aangekondigd als een brede basis voor elektrische auto’s, met 800-volt-techniek en gedeelde hardware, accu’s en software. Het idee was dat dit één schaalbare architectuur zou worden die voor veel merken en modellen inzetbaar is.

De eerste SSP-auto’s zouden al in 2026 in productie gaan. Dat is inmiddels minstens drie jaar opgeschoven. Volkswagen wil het platform als eerste gebruiken voor een elektrische T-Roc en Golf . Ook Skoda werkt aan een model op SSP. De elektrische Golf loopt eveneens vertraging op, onder meer door kostenproblemen. Daarover bericht Autocar .

Software is een belangrijk deel van het verhaal. Cariad, de softwaretak van Volkswagen, kreeg de ontwikkeling van een gezamenlijk systeem toebedeeld, maar liep tegen aanhoudende problemen aan. Inmiddels werkt de groep voor toekomstige modellen buiten China samen met Rivian aan onderdelen van de software en elektronische architectuur.

Een A4 moet ook als A4 voelen

Audi wil de auto een zit- en interieurindeling geven die past bij een traditionele middenklasser. Veel elektrische auto’s hebben een vlakke vloer, maar Audi zou juist aparte voetenruimtes voor voor- en achterpassagiers willen. Dat klinkt als een detail, maar vraagt om aanpassingen aan de plaatsing van de accu en andere hoogspanningscomponenten onder de vloer.

Daarnaast berichtten we eerder al over een ander issue Audi kiest voor een 48-voltsysteem, in plaats van de gebruikelijkere 12 volt. Dat moet meer capaciteit bieden voor krachtige computers en elektronica, maar vraagt opnieuw om aanpassingen aan de elektrische architectuur. Zo wordt het platform steeds ingewikkelder, terwijl Volkswagen juist onderdelen tussen de merken wil delen om kosten te besparen.