Elektrische auto private leasen: slim nu de wegenbelasting verandert?

De Nederlandse overheid maakt het met de MRB -vreemd genoeg- steeds minder interessant om een EV te kopen. Wordt een elektrische auto leasen er wel interessanter op?

Om te beginnen: ja, ook bij een leaseauto moet je wegenbelasting betalen. Wanneer je een auto via financial lease bemachtigt, ben jij op papier de eigenaar en moet je de wegenbelasting zelf maandelijks of per kwartaal aan de Belastingdienst betalen. Bij private lease blijft de leasemaatschappij de officiële eigenaar van de auto en ontvangt de belastingaanslag. Desondanks betaal je nog steeds wegenbelasting. De MRB wordt verrekend in je vaste maandbedrag.

Wat verandert er aan de wegenbelasting (MRB) voor EV's?

Tussen 2026 en 2027 verandert er niks aan de MRB. EV-rijders krijgen nog steeds 30 procent korting op het reguliere tarief van benzineauto’s. Dit blijft zo tot 2029. In dat jaar gaat de korting naar 25 procent en in 2030 en daarna vervalt de korting helemaal. Je betaalt dan het volle tarief, wat in het geval van de zware EV’s niet goedkoop is.

Gaat het leasetarief ook omhoog?

Er heerst bij veel leaserijders een hardnekkig misverstand: "Ik neem private lease, dus als de wegenbelasting stijgt, is dat het probleem van de leasemaatschappij." Dit is absoluut onjuist. In het voorwaardenkader van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en het Keurmerk Private Lease staat dat overheidsheffingen en belastingwijzigingen één-op-één mogen worden doorberekend aan de consument.

Oftewel, als de overheid de MRB voor EV's verhoogt in 2029, dan stijgt jouw maandelijkse leasetarief gedurende de looptijd van je contract gewoon mee. Sluit je nu een contract af voor 48 maanden of langer, dan stijgt je maandbedrag dus mee bij elke fiscale aanpassing (zoals de verdere kortingsafbouw in 2029 en 2030).

Conclusie

Om dus antwoord te geven op de vraag boven dit artikel: is het slim om een elektrische auto te private leasen omdat de wegenbelasting gaat veranderen? Niet om de MRB-verandering in ieder geval. De belangrijkste reden om dit te doen, is vanwege de lage stroomkosten (als je thuis of op het werk kunt laden). Het omslagpunt ligt niet meer bij de overheidssubsidies of nul-tarieven, maar bij je thuislaadmogelijkheid en het gewicht van de auto. Kies je voor een redelijk lichte EV en kun je voordelig laden, dan troeft de elektrische private leasewagen de benzineauto financieel nog altijd af.

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