Op dit moment schreeuwt de autoliefhebber om maar één ding: ervaring. Als je achter het stuur kruipt wil je een combinatie van controle, emotie en een mechanische verbintenis met de auto voelen. Daarom zien we ineens de handbak weer terugkomen in sportieve auto's, zelfs in de EV. En dat laatste is allemaal de schuld van één merk.

Laten we er niet over in discussie gaan, maar gewoon overeenkomen dat het zeker voor een, misschien twee keer leuk is om lekker sportief nep te schakelen in een elektrische auto. Het is zeker niet iets dat je blijft doen. Op een gegeven moment is de lol wel af van de kekke motorgeluidjes door de speaker en betrap je jezelf erop dat het allemaal toch wel erg 'gemaakt' aanvoelt allemaal.

Fake flipperen heeft iets

Dat is precies hoe ingenieurs van BMW tegen de nepschakelende EV aankeken. Ze hadden nooit het plan om de gimmick, zoals ze het zelf al bestempeld hadden, over te nemen in een van hun eigen auto's. Tot ze gingen rijden in de Hyundai Ioniq 5 N met z'n e-Shift mochten rijden. Toen werd het fake flipperen ineens gezien als het verschil tussen een zielloze auto of een elektrische vierwieler met ziel.

"Bij BMW dachten we: 'Nou, dat is een grappige gimmick. We leven in een elektrische wereld; waarom zouden we dingen uit de verbrandingsmotor kopiëren?' Tot we er een ritje mee hadden gemaakt", legt Dynamics Engineer Christian Heiss van BMW uit. Het resultaat is al duidelijk, maar Heiss verklaart een belangrijk verschil: "daarom zullen de sportieve uitvoeringen van de BMW i3, wanneer die volgend jaar op de markt komt, worden uitgerust met gesimuleerde schakelingen, die 'Stages' worden genoemd."

Stages

Volgens Heiss zijn de 'Stages' ook net een beetje anders dan de e-Shift op de Hyundai. "We zijn uiteindelijk op iets uitgekomen dat veel weg heeft van een versnellingsbaksimulatie, maar we noemen het geen versnellingsbaksimulatie. Het is iets anders opgezet, maar iedereen die op een versnellingsbaksimulatie had gehoopt, zal hier blij mee zijn – hopelijk zelfs meer dan blij", aldus Heiss die opvallend cryptisch blijft over wat het systeem nu precies doet.

"Wat de rijdynamiek betreft, wijzen we erop dat het hebben van dit soort schakelpaddles enkele voordelen biedt, vooral op het gebied van rijgedrag en feedback van de auto. Het is een verbetering bij bepaalde soorten ritten, en vooral op het circuit."

Kortom, we weten eigenlijk nog steeds niet veel over de 'Stages' van BMW, behalve dat het op alle elektrische Neue Klasse modellen met een M in de naam geïntroduceerd zal worden.