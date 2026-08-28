Elektrische auto's worden nog steeds te vaak over het hoofd gezien

Het is inmiddels overduidelijk dat als iedereen elektrisch zou gaan rijden, de luchtkwaliteit er zoveel op vooruit gaat dat we allemaal gezonder zouden leven. Maar tegelijk is het wel de vraag of we daar dan van zouden kunnen genieten, want diezelfde EV is namelijk verantwoordelijk voor ander menselijk leed.

Het is natuurlijk hartstikke goed dat het aandeel EV's in ons land dagelijks toeneemt. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee, want peutprijzen zijn inmiddels al ver door elk dag geramd. Toch is het maar de vraag of de kwetsbare medemens daar hetzelfde over denkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat die veel vaker onder een elektrische auto terecht komt dan onder een auto met verbrandingsmotor.

Geluid? Welk geluid?

Dit zou volgens het onderzoek vooral komen doordat we de zoemende elektromobiel simpelweg vaker over het hoofd ziet. Ze worden niet genoeg gehoord. En dat terwijl ze sinds 2019 onder het door de EU ingestelde AVAS-systeem, allemaal verplicht geluid moeten maken tot een snelheid van ongeveer 20 km/u.

Toch blijkt een ongeluk met een EV in 42 procent van de gevallen met een kwetsbaarder persoon te zijn. Opmerkelijk, want niet alleen rijden er veel minder van die dingen rond, ook is het ruim meer dan de 27 procent van de gevallen over het algemeen. En het is niet alsof alle EV-rijders altijd boven de 20 km/u rijden, want uit een steekproef blijkt dat de zoemgeluiden sowieso minder opvallen dan het geluid van een brandstofmotor.

Noise cancelling

Als je dit idee doortrekt op de fietsers met oortjes die op dit moment nogal ter discussie staan, zou je dezelfde conclusie kunnen trekken. Deze is immers kwetsbaarder doordat diegene sowieso minder hoort en daardoor dus ook minder meekrijgt van wat er om zich heen gebeurt. Dat wordt verergerd doordat veel oortjes tegenwoordig actieve noise cancelling hebben, die het gezoem van EV's perfect wegfilteren. Met het geluid van brandstofmotoren hebben ze doorgaans meer moeite.

Volgens de onderzoekers ligt de oplossing dan ook in het aanpassen van het geluid dat EV's maken of het verhogen van het volume.

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