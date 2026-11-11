EV's in Duitsland razend populair, maar er is een keerzijde

Er is vooral één ding dat automobilisten over de elektrische streep trekt: een grote zak met geld. Wie had dat gedacht? Autorijdend Duitsland maakt hier in ieder geval goed gebruik van. Zo goed zelfs dat de subsidiepot voor EV's een stuk sneller leegloopt dan verwacht. En dat betekent dat er geld bij moet.

Een flink bedrag

Om het momentum lekker vast te houden heeft de Duitse overheid besloten om in 2027 nog dieper in de buidel te tasten om mensen in elektrische auto's te krijgen. Onze oosterburen willen het budget voor de subsidieregeling met 917 miljoen euro verhogen naar 1,72 miljard euro. Daarmee wordt het oorspronkelijke bedrag dat werd vrijgemaakt dus verdubbeld.

Blijkbaar was de interesse voor de regeling een stuk groter dan in eerste instantie werd gedacht. Dat blijkt volgens Reuters uit een aangepast begrotingsdocument van het Duitse ministerie van Financiën.

De Duitse overheid hoeft daar niet meteen een compleet nieuwe geldboom voor te planten. De extra ruimte wordt gewoon vrijgemaakt binnen het bestaande Klimaat- en Transformatiefonds. Het totale budget van het subsidieprogramma blijft dus gelijk, er wordt vooral een beetje met het geld geschoven.

6.000 euro subsidie

De subsidieregeling zoals die nu is werd afgelopen mei ingevoerd en was oorspronkelijk bedoeld voor de huishoudens met een laag en middeninkomen. Met groot succes kan je wel stellen, want begin oktober hadden al 100.000 aanvragers de subsidie ontvangen.

Hoeveel geld je in je handje gedrukt krijgt is natuurlijk voor iedereen verschillend. Het hangt af van het belastbare inkomen, gezinssamenstelling en wat voor type auto je hebt. De jackpot is 6.000 euro, maar dat is geen standaardbedrag dat elke koper zomaar op zijn rekening gestort krijgt als die een nieuwe EV koopt.

De regeling geldt voor de aanschaf en private lease van nieuwe volledig elektrische auto's. Ook sommige plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender mogen meedoen. Verder moet de auto na 1 januari 2026 op kenteken zijn gezet. Bedrijfsauto's hebben pech.

De begrotingscommissie van de Bondsdag bespreekt de aangepaste plannen vanaf donderdag. Daarna moet duidelijk worden hoe de definitieve begroting voor 2027 eruit komt te zien.

Bron: Marketscreener/Reuters

Foto: @Jeppie.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover