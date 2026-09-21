Elektrische BMW M3 doet iets wat we graag zien, maar mist iets

BMW M houdt natuurlijk wel van een beetje spektakel. Dus als er ergens in Italië een bergweg ligt waar je een paar interessante auto's overheen kunt sturen, hoeven ze in München natuurlijk niet lang na te denken. Voor de Tutto Bene Hill Climb nam BMW twee leuke speeltjes mee, en daar viel ons iets aan op.

Tutto Bene Hill Climb

BMW deed mee aan de Tutto Bene Hill Climb bij Gignese, boven het prachtige Lago Maggiore in pastaland. De route slingert over ongeveer negen kilometer richting de top van Monte Mottarone en overbrugt daarbij bijna 800 hoogtemeters. Een aardig stukje dus.

Dit is trouwens geen ouderwetse klim waarbij iedereen met een stopwatch in de hand naar boven probeert te beuken. Tutto Bene draait echt om auto's, rijden en een beetje spektakel. Wat dus een uitstekende plek is om een prototype als deze eens uit zijn comfortzone te halen. En dat is natuurlijk precies wat BMW deed.

BMW had echter niet alleen de elektrische M3 meegenomen. Ook de M3 GT3 Touring stond aan de start. En daarmee werd het eigenlijk interessanter dan wanneer de elektrische auto alleen was komen opdagen.

Want kijk je naar beide auto's, dan zie je twee totaal verschillende interpretaties van hetzelfde recept. De nieuwe elektrische M3 moet met vier motoren en razendsnelle elektronica laten zien dat elektrisch rijden voor M-liefhebbers niet alleen interessant, maar ook de betere keuze kan zijn.

Alleen dat geluid hè...

Maar als je de beelden zo vergelijkt dan valt er één groot ding op. De M3 Touring komt voorbij met een jankende zescilinder waarbij je gewoon hoort hoe de auto de berg te grazen neemt. De elektrische M3 gaat waarschijnlijk minstens zo hard, al dan niet harder, maar zonder achtergrondmuziekje blijft er eigenlijk gewoon weinig over.

En juist als toeschouwer mis je dan toch iets. Bij dit soort hill climbs gaat het niet alleen om snelheid, maar ook om het spektakel. Je hoort een auto in de verte aankomen, wacht op het moment dat hij voorbij komt en krijgt een bak herrie over je heen. Als straks alles elektrisch is, wat sta je op dit soort events waar het om spektakel draait dan nog te doen?

De elektrische M3 wordt ongetwijfeld absurd snel, maar die soundtrack blijft toch een behoorlijk gemis.

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