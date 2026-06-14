Elektrische BMW M3 gaat geen 'iM3' heten, maar hoe dan wel?

Een middelgrote BMW heet 3 Serie, een sportversie daarvan heet M3 en een elektrische versie heet i3. Het rekensommetje betekent dat een sportieve, elektrische BMW 3 Serie logischerwijs i3 M of misschien iM3 zou gaan heten. Ter duiding wordt die naam nog veel gebruikt, maar het lijkt erop dat je hem zo snel mogelijk mag vergeten. Zonder het zwart op wit te bevestigen wordt nogmaals benadrukt wat de naam voor de productieversie van de M Concept Neue Klasse wordt.

De i in de namenlogica van BMW komt natuurlijk uit de tijd van het submerk BMW i, wat met auto's als de i3 en i8 stond voor de alternatieve aandrijflijn. Nu dat veel meer auto's zijn, zijn er ook meer i's. i4, i5, i7 maar ook iX3 en iX1, zelfs de 'zelfstandige' SUV aan de top genaamd iX. Het benadrukt de elektrische aard van de i-modellen. De lijn tussen 'futuristische' modellen met alternatieve aandrijflijnen en 'conventionele' auto's met benzinemotor wordt steeds dunner. Het lijkt erop dat de elektrische BMW M3 dit gaat benadrukken.

Echte M3

M-baas Frank van Meel en designbaas Oliver Heilmer hebben het over de elektrische BMW M3 tijdens diens onthulling op Le Mans, waarvan BMWBlog verslag doet. Wederom: niks is bevestigd, maar de bewoording van voornamelijk Van Meel laat je bepaalde conclusies trekken. Volgens de M-baas moet je de elektrische M3 niet zien als iets uit de i-lijn. Dat is voor BMW zelf, M maakt daarin hun eigen keuzes. Oftewel: M vindt dit een echte M3, dus is de kans groot dat 'ie gewoon M3 gaat heten. De duiding dat het de elektrische versie betreft moet je zelf invullen.

Verdeling

Naast de elektrische 3 Serie en M3 komt BMW namelijk ook nog met een benzine-3 (G50) en een benzine-M3 (G84). Dit worden naar alle waarschijnlijkheid flink doorontwikkelde versies van de huidige G20 en G80, maar dan met het Neue Klasse-design. Dat betekent dat er dus twee M3's komen en die gaan allebei M3 heten zoals het nu lijkt.

Alomvattende naam

Volgens Van Meel is dat ook hoe het moet zijn. Volgens hem is M3 een alomvattende naam. Het staat los van aandrijving of specificaties: het staat voor het DNA van de auto. Elektrisch of benzine, het wordt dé invulling in dit segment. Vandaar dat deze twee toch aardig verschillende auto's dankzij dezelfde filosofie dezelfde naam gaan krijgen. Van Meel legt het als volgt uit: de M3 veranderde ook niet van naam toen er een DCT-versie kwam of de huidige automaat. Momenteel heet de M3 met automaat de Competition, maar dat heeft ermee te maken dat je ook 30 pk extra krijgt.

Oftewel: de elektrische M3 wordt gewoon de BMW M3. Waarmee je wel de verwachting schept dat het net als zijn zes voorgangers een snaarstrakke sportsedan wordt. Laten we dat hopen.

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