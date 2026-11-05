Peperdure Cayenne Coupé Electric is na 2.500 km al gecrasht

De nieuwe Porsche Cayenne Coupé Electric is nog maar net in het Nederlandse straatbeeld verschenen, maar toch is er nu al een exemplaar gecrasht. Misschien was 1.156 pk toch een beetje teveel van goede…

Terwijl de oude Cayenne nog gewoon geleverd wordt, is er inmiddels dus een volledig nieuwe elektrische Cayenne. Wat je verder ook van EV’s vindt, het is een technologisch hoogstandje. En het is ook een van de snelste auto’s die je op dit moment kunt kopen, ondanks het feit dat het een 2.600 kg zwaar bakbeest is.

Naast de gewone Cayenne Electric werd in april ook de Coupé gelanceerd. Daar rijden er nog niet veel van rond in Nederland, maar toch heeft iemand het al klaargespeeld om een exemplaar te crashen. Deze auto is in augustus op kenteken gezet en is al na 2.569 gecrasht.

Net zo snel als een Veyron

Hoe dit gebeurd is weten we niet, maar het kan zijn dat het vermogen een rol heeft gespeeld. Het betreft namelijk een Turbo, met 1.156 pk. Daarmee is deze auto achterlijk snel. Je kunt in 2,5 seconden van 0 naar 100 knallen. Dat is net zo snel als een Bugatti Veyron… Weliswaar krijg je het maximale vermogen alleen als je launch control gebruikt, maar normaal heeft de Cayenne Turbo Electric alsnog 857 pk.



















De schade is beperkt tot de linkervoorzijde, maar toch gaat dit flink in de papieren lopen. Sowieso moeten de voorbumper, de voorklep, de linkerkoplamp, het linkerzijscherm én beide portieren aan de bestuurderskant vervangen worden. Ook de stuurairbag ligt eruit.

Nieuwprijs

Als je een gloednieuwe auto crasht is dat altijd zuur, en al helemaal als het een auto van € 213.000 betreft. Dat is namelijk wat de eigenaar voor deze Cayenne Electric betaald heeft. De vanafprijs van deze variant is overigens € 175.000, dus er zit voor 38 mille aan opties op deze auto.

Daarom moet je nog flink in de buidel tasten voor deze schadebak. De gehavende Porsche wordt op Schadeautos.nl aangeboden voor € 127.500. Daarmee is het de duurste elektrische schadebak van Nederland.

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