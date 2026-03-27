Elektrische Cayenne niks voor jou? Porsche komt met oplossing

Eerder vandaag nog nam Wouter jullie mee met de nieuwe Porsche Cayenne, de vierde generatie van de auto die Porsche als sportmerk veranderde naar een luxemerk. Als jij ondanks de brute kracht van 1.156 pk en een hagelnieuwe basis nog steeds niet de stap wil nemen vanwege het gebrek aan plofjes in het vooronder, is er nog de optie om de uitgaande Cayenne 'E3' te bestellen. Dat blijft nog wel even zo. Sterker nog...

De derde generatie Cayenne uit 2017 ontving in 2023 een forse facelift. Twee jaar later met een vervanger komen voelt dan vroeg, vandaar dat dit ook niet het geval is. De derde Cayenne blijft nog in productie voor twijfelaars. Je weet echter hoe dat gaat: na een tijdje gooi je alles op alles om te zeggen dat de EV-versie de betere auto is en sterft de benzineversie een natuurlijke dood. Volgens Porsche dan. Nee, bij de Cayenne is het einde nog niet in zicht.

Benzine-Cayenne blijft

In gesprek met AutoExpress bevestigt de SUV-baas van Porsche, Ralf Keller, dat de keuze tussen benzine en EV nog wel even blijft bij de Cayenne. Er wordt namelijk hard gewerkt aan een vierde generatie Cayenne die ook gewoon als (hybride) benzine komt. Volgens Keller valt er een hoop kennis van zowel de nieuwe EV's als bijvoorbeeld de nieuwe 911 toe te passen in de Cayenne. Denk aan een hybridesysteem zoals de huidige 911 Carrera GTS of Turbo S en de Active Ride-vering van de nieuwe Panamera.

Audi-platform

Technisch wordt het juist een veel makkelijker verhaal voor de nieuwe Porsche Cayenne op benzine. Het merk kan namelijk het PPC-platform gebruiken dat Audi onder de nieuwe Q7 gaat leggen. Een trucje dat eigenlijk alle voorgaande Cayennes ook hebben uitgehaald. Daarover gesproken: Keller wil dat de Cayenne qua voetafdruk vergelijkbaar gaat zijn met de huidige versie. Hij noemt de strategie vergelijkbaar met bijvoorbeeld Mini, waar onder één naam twee volledig verschillende modellen verschijnen, technisch dan. Een trucje wat nu ook plaatsvindt bij BMW met de (i)X3, maar wat Porsche zelf ook wil uithalen met een nieuwe Macan Hybrid die gaat verschillen van de Macan Electric.

Top-SUV

Volgens Keller mag je de Porsche Cayenne op benzine die de E3 gaat aflossen verwachten in 2029 en het lijkt erop dat de huidige dus tot die tijd uitgesmeerd gaat worden. Er wordt niks gezegd over de Cayenne Coupé, maar aangezien die voldoende succesvol is lijkt het dom om daarmee te stoppen. Ook bevestigt Keller dus een Macan op benzine en een model onder de noemer 'K1', wat een SUV boven de Cayenne wordt. Verwacht een vergelijkbaar spelletje leentjebuur met Audi alleen dan met de Q9. Kortom: genoeg te kiezen voor Cayenne-liefhebbers.