Elektrische lelijke eend (2CV) moet Citroen weer op de kaart zetten

De oorspronkelijke eend stamt feitelijk van voor de tweede wereldoorlog. Je ziet ook aan het ontwerp met de losse spatborden, koplampen en de algehele vorm. Of dat een lekkere basis vormt voor een retromodel valt te bezien, de VW New Beetle was ook niet echt een succes.

Toch gaat Citroën het proberen met de 2CV Concept. Net als zijn oervader is de 2CV Concept simpel en betaalbaar, maar wordt (uiteraard) elektrisch. De richtprijs is 15.000 euro, wat bijna te mooi klinkt om waar te zijn. Ik heb het dan niet over het exterieurdesign, mijn smaak is dit niet.

Klein, licht en heel erg retro

De 2CV Concept is maar 3,76m lang, korter dus dan een lelijke eend. De wielen staan redelijk ver op de hoek, want er moeten daartussen wel ruimte zijn voor een accupakket. De bolle spatborden, halfronde koplampen en knoeperts van Citroën-logo’s moeten elke twijfel wegnemen dat dit een Temu-2CV-kloon is. Het zwarte achterklepje, roldakje en de ouderwetse bumpers zijn mooie knipogen naar het verleden en zouden reparaties van schades makkelijker moeten maken.

De 18” velgen lijken net niet genoeg op het staal wat er ooit onder een 2CV zat. Ondanks dat de rest van de auto heel lowtech is zit er wel een systeem van Michelin in de 2CV die de banden continu bewaakt.

De accucapaciteit, de range, de prestaties, het is allemaal nog onbekend. Wel wil Citroën kwijt dat het streefgewicht 1.000 kg is. Verwacht dan ook een erg kleine accu en zeer bescheiden prestaties, dan word je vast niet heel teleurgesteld.

Het interieur van de 2CV Concept is nogal funky

Iemand is uitgeschoten met zijn gele stift, maar vrolijk is het wel. Er is vooral ook veel weggelaten, want het is lekker opgeruimd. In plaats van een dashboard is er een soort buis, waaraan een stuur met 1 spaak en een niet al te groot zijn gemonteerd. Voorin zit een heerlijk zacht uitziende bank met de meest besmettelijke bekleding die we ten noorden van de Emiraten in een auto hebben gezien. Dat lijkt me een voor praktische gezinsauto nog wel een ding, maar daarom is het een concept.

Een uitneembare radio heet Radioën en doet buiten de auto dienst als luidspreker. In de banlieues en in Rotterdam-Zuid zou ik die niet in de auto laten als je parkeert. Schijnbaar is de bank ook uitschuifbaar, zodat je tijdens het laden ook nog lekker kan chillen.

De radio kan trouwens mee in de uitneembare mand die zit op de plaats waar in een echte auto de middenconsole zit. Als je denkt dat de deurvakken op eierhouders lijken: dat klopt! De oorspronkelijke 2CV moest over een akker kunnen rijden zonder dat de eieren aan boord braken. Ook dat is weer een guitige knipoog naar het verleden.

De nieuwe Citroën 2CV komt in 2028 voor 15.000 euro

Het plan is dat de nieuwe elektrische Citroën 2CV al in 2028 komt. Er lijkt nog wel wat werk te verrichten en een deel is wellicht ook politiek. De 2CV zou namelijk in een nieuwe M1E-categorie voor auto’s moeten gaan vallen.

De nieuwe voertuigcategorie moet Europese autofabrikanten straks belangrijke voordelen bieden, maar het wettelijke kader is nog niet af. We weten al wel dat de M1E-auto’s maximaal 4,20 meter lang mogen worden, elektrisch moeten zijn en voor een groot deel uit Europese onderdelen moeten bestaan.

Voor deze auto’s ontvangen fabrikanten dan zogenaamde supercredits, waardoor deze auto’s 1,3 meetellen bij het bepalen van de CO2-emissie. Daarmee zouden dit soort auto’s het mogelijk maken om nog wat andere auto’s met verbrandingsmotor te bouwen. Er komen wellicht nog andere fiscale voordelen en mogelijk krijgen de M1E-auto's ook minder veiligheidssystemen.