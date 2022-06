Elektrische Damon-modellen kunnen toveren!

Matt Damon heeft er helemaal niets mee te maken overigens…

Jawel, er is een nieuwe motorfietsfabrikant opgestaan: Damon Motors uit Canada. Het bedrijf vertimmert zich momenteel een ongeluk aan een nieuwe fabriek in Surrey, gelegen in British Columbia. Deze fabriek van 110.000 m2 moet tegen eind 2022 klaar zijn. Daarmee ligt het bedrijf op schema om te starten met leveren in de loop van 2023.

Damon Hypersport en Damon Hyperfighter

Maar wat wordt er vanaf dan uitgeleverd? Twee elektrische motorfietsen. En ze zijn nog speciaal ook. We hebben het over de Damon Hypersport en Damon Hyperfighter. De Hypersport betreft een supersport en de Hyperfighter is een naked motorfiets. Twee modellen dus, die met dezelfde bouwstenen zijn opgebouwd, namelijk op het Hyperdrive-platform van Damon.

Haptische feedback

De modellen zijn uitgerust met interessante technologieën, helemaal voor een motorfiets. Denk aan een 7-inch interactief dashboard met achteruitrijcamera, haptische feedback op het stuur, een ingebouwde CCS-snellader, een Full-HD frontcamera, een 360-graden veiligheidssysteem met slimme LED-verlichting en het fenomeen SHIFT.

SHIFT

Dat laatste is erg bijzonder, want dankzij SHIFT is het mogelijk om onderweg een andere zithouding aan te nemen, te weten een comfortabele rechtop-zitpositie of een meer sportieve zithouding. Daarbij verandert niet alleen de positie van de voetsteunen, maar zakt of stijgt ook de hoogte van het stuur. Heel vernuftig. Of het heel blijft is een tweede, maar het idee achter SHIFT is natuurlijk briljant, want je koopt twee motoren in een. Hieronder een video over de werking van SHIFT.

Tot wel 200 pk!

Minstens zo interessant is de elektrische aandrijflijn. Bij de absolute topversies praten we over een systeemvermogen van 200 pk en een actieradius van een stevige 200 miles dankzij een 20 kWh lithium-ion batterij. Dat is omgerekend dus 360 kilometer. Uiteraard theoretische waarden, maar indrukwekkend zijn ze wel.

Prijzen

Prijzen lopen uiteen van 19.000 tot 40.000 dollar. Alle productieplaatsen voor 2023 zijn overigens al vergeven. Wie nu een exemplaar reserveert, is pas in 2024 aan de beurt. Hieronder even een overzicht van alle modellen.

Damon Hypersport

SE: 100 pk – top: 192 km/u – range: 173 km – 11 kWh batterij – 19.000 dollar

SX: 150 pk – top: 250 km/u – range: 240 km – 15 kWh batterij – 24.000 dollar

HS: 200 pk – top: 320 km/u – range: 360 km – 20 kWh batterij – 28.000 dollar

Premier: 200 pk – top: 320 km/u – range: 360 km – 20 kWh batterij – 40.000 dollar

Damon Hyperfighter

Unlimited 15: 150 pk – top: 240 km/u – range: 192 km – 15 kWh batterij – 19.000 dollar

Unlimited 20: 200 pk – top: 272 km/u – range: 233 km – 20 kWh batterij – 25.000 dollar

Colossus: 200 pk – top: 272 km/u – range: 233 km – 20 kWh batterij – 35.000 dollar

De Premier en Colossus hebben naast een geheel eigen kleurstelling ook nog wielophanging van Öhlins en remmerij van Brembo.

We zijn benieuwd of het merk gaat doorbreken.