Elektrische Kia en Hyundai verdienen geld voor je tijdens het opladen!

De EV-revolutie heeft ons nu al zover gebracht dat zelfs @wouter nadenkt over de aanschaf van een EV . Eerlijk is eerlijk: er komen alleen maar voordelen van elektrisch rijden bij. Denk maar aan de ERE-certificaten waarmee je geld kunt verdienen. Er is nog een manier om te besparen op laadkosten: Vehicle-to-Grid-laden. Na Renault met de 5 voegen Kia en Hyundai zich bij het Nederlandse V2G-genootschap.

Kia en Hyundai maken vandaag het nieuws bekend. De Aziatische merken zijn er klaar voor, maar willen nog wel graag een laatste experiment doen voordat heel elektrisch rijdend Nederland kan meegenieten. Daarvoor zoeken Kia en Hyundai 80 EV-rijders.

Wat is Vehicle-to-Grid (V2G)?

Laten we eerst vooraan beginnen: wat houdt V2G nou in? Hyundai legt uit: ‘’De V2G-technologie maakt het mogelijk om energie niet alleen van het net naar de auto te laten stromen, maar ook andersom.’’ Je EV is in wezen dus een rijdende batterij de stroom kan geven en nemen van het net. Het handige: als je oplaadt met zo’n speciale bidirectionele-laadpaal, laadt je auto automatisch op wanneer de stroomkosten laag zijn en geeft hij stroom terug aan het net wanneer de energieprijs hoog is. Jij krijgt nog steeds gewoon je nodige stroom, maar helpt er het stroomnet ook mee én bespaart op laadkosten.

© Foto: Hyundai

Proefkonijnen gezocht!

Bij de laatste pilot van Kia en Hyundai mogen veertig eigenaren van de Kia EV9 en veertig eigenaren van de Hyundai Ioniq 9 alvast oefenen met Vehicle-to-Grid-laden. Naast de auto moet je ook een slimme elektriciteitsmeter en een 3-fase-aansluiting hebben. Doe je mee? Dan krijg je onder meer een gratis bidirectionele laadpaal, installatie, een gratis laadtegoed voor maximaal 6 maanden en een financiële vergoeding, maar dan moet je wel even overstappen naar een Vattenfall-energiecontract als je die nog niet hebt.

Mocht de laatste test door de ballotage komen, dan hopen de merken zo snel mogelijk andere modellen ook te voorzien van de techniek. Wie een nieuwe elektrische Hyundai of Kia in de bestelling heeft: geen zorgen, de nieuwe modellen krijgen de techniek al ingebouwd.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover