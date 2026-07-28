De elektrische Mercedes C-klasse is een technisch hoogstandje #test

Mercedes zet een grote stap vooruit met de nieuwe elektrische C-Klasse. Vergeet de oude EQC en de eerste generatie EQ-modellen: dit is een compleet nieuw platform met 800 volt-techniek, een enorme actieradius en laadsnelheden die eindelijk concurreren met de top van de markt. Maar rijdt hij ook als een echte Mercedes?



Tijdens de eerste rijtest in Finland blijkt vooral hoe compleet deze auto is geworden. De C400 4Matic beschikt over 490 pk en 800 Nm, sprint in 4,0 seconden naar 100 km/u en blijft tegelijkertijd opvallend comfortabel. Dankzij luchtvering, achterwielbesturing en een slimme vierwielaandrijving voelt de auto veel lichter en wendbaarder aan dan zijn formaat doet vermoeden.



Ook op technisch vlak maakt Mercedes indruk. De nieuwe C-Klasse krijgt een 94 kWh-accu, een officiële WLTP-actieradius tot 760 kilometer en kan met maximaal 330 kW snelladen. Dat betekent laden van 10 naar 80 procent in ongeveer 22 minuten. Daarnaast zorgen een tweetraps transmissie op de achteras, een warmtepomp en slimme energieterugwinning ervoor dat de auto ook in de praktijk efficiënt blijft.



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