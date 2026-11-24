De elektrische Porsche 718 zit al jaren in de pijplijn, maar is iedere keer uitgesteld. De markt voor elektrische sportwagens is ten slotte niet heel heet. Maar nu gaat het toch echt gebeuren: Porsche laat weten dat de elektrische 718 bijna klaar is en deelt de eerste info. Spannend!

Voor Porsche is het in ieder geval een spannend moment. Ze hebben een vermogen in de ontwikkeling van deze auto gestoken en het is allesbehalve een gegarandeerd succes. Of zou de tijd zachtjesaan rijp zijn voor een elektrische sportwagen?

Gewichtsverdeling

Ze hebben in ieder geval hun best gedaan bij Porsche, daar ligt het niet aan. Ze hebben speciaal voor deze auto de zogenaamde E-Core-architectuur ontwikkeld, met een accu die direct achter de voorstoelen is geplaatst. Inderdaad, op de plek waar altijd een verbrandingsmotor lag. De middenmotor is dus een middenaccu geworden. Daardoor moet de gewichtsverdeling ongeveer hetzelfde blijven. 40:60 dus.

















Ook al is de gewichtsverdeling hetzelfde, het gewicht ligt natuurlijk wel hoger. Toch moet het enigszins meevallen: Porsche zegt dat de elektrische 718 ongeveer net zoveel gaat wegen als de huidige 911. Reken dus op zo’n 1.600 à 1.700 kg. Dat is flink meer dan de 1.300 kg die vorige 718 woog, maar voor een elektrische auto valt het mee.

911-onderdelen

Over de 911 gesproken: Porsche heeft diverse onderdelen geleend van de 911. De stuurinrichting is bijvoorbeeld afgeleid van de Carrera GTS en ook de remmen en de achterasbesturing komen van de 911. Ook handig: de velgen en banden zijn hetzelfde, dus alle velgen die er voor de 911 zijn, passen ook op de elektrische 718.

De Porsche 718 blijft gewoon achterwielaangedreven, zoals het hoort. Het vermogen verklapt Porsche nog niet, maar ze zeggen wel alvast dat het de krachtigste 718 ooit wordt. Dat betekent dus: meer dan 500 pk, want dat is het vermogen van de 718 Spyder RS. De elektrische 718 wordt uiteraard een sprintkanon, dat in minder dan 3 seconden van 0 naar 100 km/u kan knallen.

Boxergeluid

De naam Boxster is natuurlijk een beetje misplaatst, aangezien dit een samentrekking is van roadster en boxer. Toch krijg je nog wel een boxergeluid. Want jawel, de elektrische Boxster krijgt nepgeluid én neppe versnellingen. De E-Shift – die eerder dit jaar zijn opwachting maakte op de Taycan – komt ook naar de Boxster. Dit is zelf standaard. De E-Shift simuleert een 7-traps PDK en de zescilinder van de 981 Boxster GTS. Vind je dit helemaal niks? Niet getreurd, het kan ook uit.

Over het uiterlijk kunnen we ook al wat zeggen, want de auto op foto’s is slechts licht gecamoufleerd. Het is feitelijk gewoon de Boxster zoals we die kennen, maar dan met de koplampen en achterlichten van een Taycan. Verder zien we actieve koellamellen, die we kennen van de 992.2.

Wanneer gaat de elektrische 718 Boxster onthuld worden? Ergens in het eerste kwartaal van 2027. Dat is toch nog eerder dan verwacht, want we hadden er eigenlijk op gerekend dat de auto pas in 2028 zou komen. We zijn benieuwd!