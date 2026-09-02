Elektrische Range Rover is hier en maakt de V8 overbodig

Range Rover heeft eindelijk het elektrische vlaggenschip klaar. De eerste elektrische Range Rover is officieel onthuld en moet bewijzen dat je voor luxe, prestaties en serieuze terreincapaciteiten niet langer een verbrandingsmotor nodig hebt.

Het recept klinkt in ieder geval behoorlijk overtuigend. De Range Rover Electric krijgt twee elektromotoren die gezamenlijk maximaal 550 pk en 850 Nm leveren. Daarmee doet de EV mee op het niveau van de Range Rover met de V8 . Op het geluid na is de EV eigenlijk beter. Met het instant koppel is het nóg comfortabeler rijden en het geeft meer controle tijdens offroad avonturen. De sprint van 0 naar 100 km/u neemt ongeveer 4,5 tel in beslag.

Het vermogen komt uit een behoorlijk fors accupakket. Onder de vloer ligt een grote batterij van 118,5 kWh, gekoppeld aan een 800-voltarchitectuur. Aan een geschikte 350 kW-snellader kan de elektrische Range Rover volgens het merk in ongeveer 22 minuten van 10 naar 80 procent worden geladen. Tien minuten laden moet bovendien tot 220 kilometer WLTP-bereik opleveren.

Range Rover blijft Range Rover

De terreincapaciteiten moesten dus overeind blijven. Het merk wilde geen concessies doe op dit gebied. Daarvoor ontwikkelde JLR onder meer een nieuw tractiemanagementsysteem dat volgens het merk binnen 50 milliseconden kan reageren. Dat is tot honderd keer sneller dan bij een vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor. De elektrische SUV moet daardoor ook op losse of gladde ondergronden zijn mannetje kunnen staan.

Je kan je boot ook verkopen. De Range Rover Electric kan tot 900 millimeter diep door water waden. Met de nieuwe Single Pedal-modus kan de auto bovendien hellingen tot 45 graden bedwingen. Dat zijn cijfers die je niet direct verwacht bij een elektrische auto.

De WLTP-actieradius bedraagt maximaal 372 mijl, oftewel ongeveer 599 kilometer. Range Rover spreekt daarnaast over maximaal 535 kilometer aan realistische praktijkrange.

Nu was een Range Rover nooit een rijdersauto, dus de komst van een accupakket in plaats van een grote verbrandingsmotor in de neus zal het rijgedrag niet negatief beïnvloeden. Sterker nog, omdat de accu in de bodem zit is de gewichtsverdeling mogelijk beter dan de ICE, wat weer een beter sturende auto oplevert.

Qua uiterlijk heeft JLR bewust vastgehouden aan het bekende ontwerp van de Range Rover. Aan de buitenkant is nauwelijks te zien dat je met de elektrische variant te maken hebt. Voor de klanten zal het als een natuurlijke transitie voelen als ze overstappen op de EV. Geen unieke grille of andere gekke fransjes om het 'elektrische' te benadrukken. Dat is sterk gedaan.

Geen halfslachtige elektrificatie

JLR heeft duidelijk niet over één nacht ijs willen gaan. De Range Rover Electric heeft tijdens de ontwikkeling meer dan 1,5 miljoen kilometer afgelegd en werd onder meer getest in de vrieskou van Zweden en de hitte van Dubai. Er zijn bovendien meer dan 250.000 virtuele testuren gemaakt.

De productie vindt plaats in Solihull, de Britse thuisbasis van Range Rover. Bestellen kan inmiddels in het Verenigd Koninkrijk, waar de auto begint bij 154.070 pond. De elektrische Range Rover komt er zowel met een korte als lange wielbasis.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de Range Rover EV af. Op papier voelt het niet als een concessie in vergelijking met zijn ICE-broertjes. Sterker nog, met het directe koppel en de offroad capaciteiten is dit misschien wel de Range Rover die je moet hebben. Zeg maar, dit of een elektrische G-klasse?

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