Elektrische Range Rover Sport oogt goed, maar heeft één probleem

Het was een tijdje angstvallig stil rondom de elektrische plannen van Range Rover. Ja, we wisten dat er achter de schermen druk werd getest. Af en toe doken er wel wat gecamoufleerde testauto's op die geruisloos door de sneeuw of door de woestijn stiefelden, maar concrete beelden? Ho maar.

Intussen is Range Rover ook bezig met het tweede elektrische model en die is nu al een stuk verder klaar. Het merk vond het Goodwood Festival of Speed het perfecte podium om de lakens van het tweede elektrische model te trekken: de Range Rover Sport Electric. Het goede nieuws is: hij ziet er gelukkig nog steeds uit als een échte 'RaRo'.

Wie bang was dat Range Rover de vormgeving van de Sport bij het grofvuil zou zetten voor een aerodynamische, dolfijnachtige EV-vlaai, kan opgelucht ademhalen. De Britten hebben gekozen voor de Rolls-Royce Spectre-aanpak: het is eerst een Range Rover, en dan pas een EV. Als je de Sport Electric op de parkeerplaats ziet staan, moet je serieus goed kijken om te zien dat het geen benzineversie is.

Specificaties

Onderhuids staat de auto op het bekende MLA-platform, dat vanaf het begin al was ingesteld op batterijen. Geen gekke compromissen met de interieurruimte of een hogere vloer dus. Het accupakket van 118,5 kWh ligt keurig in de bodem weggewerkt. Dankzij 800-volttechniek is opladen van 10 naar 80 procent gepiept in 20 minuten. De aandrijflijn zorgt voor een gezonde 550 pk.

Zelf hebben we de sleutels helaas nog niet mogen ontvangen voor een uitgebreide Autoblog-rijtest, maar een aantal collega’s wel. Zij geven aan dat de elektrische aandrijving heel goed past bij wat Range Rover wil bereiken met haar SUV’s: comfort. Daarnaast zorgt het lage zwaartepunt (dankzij de zware accu in de bodem) ervoor dat de auto in snelle bochten stabieler en minder 'topzwaar' aanvoelt dan zijn benzinebroeders.

Minpunten zijn er ook. De Range Rover Sport Electric zou af en toe last hebben van torque steer. Daarnaast is het rijbereik wel een dingetje. Ondanks een grote accu mikt Land Rover op een bereik van 480 tot 530 kilometer. Dat is in dit segment gewoon te weinig. Misschien dat de ‘gewone’ Range Rover Electric daar nog wat aan kan doen.

Wat kost ie?

Hoewel de definitieve specificaties en prijzen later dit jaar worden onthuld, wordt er in de wandelgangen al gefluisterd over een vanafprijs die de 100.000 Britse ponden, omgerekend ongeveer 118.000 euro. En dat is dan nog zonder de Nederlandse belastingen. Later dit jaar krijgen we meer info over de Sport Electric. De eerste exemplaren rollen begin 2027 van de band.

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