elektrische-rijders-zijn-asociale-eikels

De elektrische auto is de OPLOSSING voor onze netcongestie problemen. Straks gaan ze allemaal elektriciteit terug leveren en dan heb je een gigantische batterij op je oprit staan.

Tsja tot zover de theorie, het elektriciteitsnet helpen we nog het beste door vanavond nog alle elektrische auto's in de hens te zitten. Daadwerkelijk stroom terugleveren aan het net kan nog geen enkele autofabrikant op grote schaal en al HELEMAAL niet bij jou thuis. Maar blijf dromen over het opladen van je EV op de zaak en dan de stroom gebruiken om je bitcoinminers te draaien. Stiekem zit daarin wel een kern van het probleem, naast accu-slijtage en protocol problemen.

Maar ik dwaalde af, dit maakt jullie EV-rijders en/of je elektrisch rijdende buurman (die het helemaal geweldig vindt en dit iedere buurtborrel uitvent) nog geen eikels. Wij zouden hier op de redactie allemaal dit voordeeltje pakken als we de kans kregen. We zouden vechten om de EV met de grootste accu en we zouden miljonair van al die bitcoins. En dan verhuizen naar Dubai, dat was de droom. Zoals Marco al eens zong: de meeste dromen zijn bedrog.

41% elektrische rijders laadt auto tussen 16.00 en 21.00 uur

Ik dwaal nog steeds ver af, maar EV-rijders zijn dus echt wel eikels. Ze roepen om het hardst dat ze voor het milieu doen, maar ondertussen.... Ze maken het hele stroomnet kapot. Netcongestie zijn echt de files op de snelweg, 's-nachts zijn er (bijna) niet. Er is wel een echte avondspits op het elektriciteitsnet: vanaf 16:00 gaat de keramische kookplaat aan, de warmtepomp aan en gaan de kroketten de airfryer in. Je raadt het al: dan piekt het stroomgebruik.

Het laatste wat je dus moet doen als elektrische rijder is om je elektrische auto tussen 16:00 en 21:00 uur op te laden. Dat is voor de EV-rijder echt te veel moeite, ondanks op iedere verjaardag wel weer roepen hoe makkelijk het allemaal is en hoe je met de app van de auto alles kan instellen.

Veel EV-rijder zijn dus eikels dit milieu nog verder om zeep helpen. Maar liefst 41% van de elektrische rijders laadt zijn auto tussen 16:00 en 21:00u. Dit blijkt uit onderzoek van leasemaatschappij Ayvens onder 1.688 elektrische rijders. ‘Laadgedrag wordt vooral bepaald door dagelijkse routines en zekerheid’, duidt Corinne Vonk, Corporate Social Responsibility Manager bij Ayvens.

Waarom laden ze tijdens piekuren

De belangrijkste redenen om tijdens de piekuren te laden zijn het gemak of het niet willen veranderen van de dagelijkse routine (44 procent). Het risico om de volgende dag een lege accu te hebben wordt door 41 procent genoemd. Alsof je vanaf 21:00u de meeste accu's niet gewoon volblaft voor de wekker gaat. De woon- of werksituatie wordt door 22 procent genoemd en het werkritme door 16 procent.

Bewustwording over netcongestie is wel degelijk aanwezig onder elektrische rijders: 58 procent maakt zich zorgen over de druk op het Nederlandse stroomnet, de rest interesseert maar bitter weinig.

Ze willen NOG MEER GELD!

Om het netter te zeggen: een financiële prikkel helpt. Geld dus, ze willen weer geld toe die EV-rijders, zo blijkt uit de poll. Overigens willen leaserijders daar nauwelijks extra moeite voor doen.