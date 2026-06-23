7 zitplaatsen, grote batterij: wordt de Skoda Peaq weer een hit?

De Skoda Elroq was de verkochte auto in 2025, maar dat is geen reden voor de Tsjechen om achterover te leunen. Na de compacte elektrische Epiq komt er nu aan de bovenkant van het gamma een hele dikke Skoda bij: de Peaq.

Modern Solid design voor de Skoda Peaq

De Peaq is het vierde elektrische model van Skoda en komt nog boven de Enyaq. Alle elektrische SUV’s van Skoda volgen de nieuwe Modern Solid designtaal van Skoda. Het ontwerp is redelijk clean en minimalistisch. Aan de voorkant lost Skoda het “probleem” met alle sensoren elegant op: ze zitten allemaal verwerkt in het hoogglans zwarte Tech-Deck face.

De Peaq heeft de grootste kofferbak

Houd je van ruimte, dan is de Skoda Peaq een aardige kandidaat voor op de shortlist. De Peaq kan je zien als de elektrische tegenhanger van de Skoda Kodiaq, die er ook als zevenzitter is.

Voordat we het interieur induiken, is het interessant om de buitenmaten te behandelen. Met een lengte van 4.874mm is de Skoda Peaq 13cm korter dan de Kia EV9, maar wel een stukje langer dan de e-5008 en de Mercedes-Benz GLB.

Het is natuurlijk wel een lap metaal om te parkeren: de breedte is 2.119mm en de Peaq torent 1,66m boven het asfalt uit. Zoals bij iedere moderne elektrische auto is de wielbasis ook “huge”, totaal meet die 2.965mm.

Als 5-zitter kan de Skoda Peaq serieus veel bagage meenemen: de bagageruimte achterin is dan 935 liter groot én er is nog een frunk van 37 liter. Nog een fijn detail: in een BMW 5-serie zit die niet meer, maar de Skoda Peaq krijgt een elektrische rollo. Erg fijn.

De Skoda Peaq als 7-zitter

Inmiddels zijn er meerdere (elektrische) 7-zitters en zeker niet iedereen heeft die ruimte nodig. Ook als je gezin klein(er) dan is het toch een luxe om extra vriendjes of opa en oma mee te kunnen nemen. Opties bieden keuze, maar in dit geval gaat het natuurlijk wel ten koste van de bagageruimte.

Als zevenzitter biedt de Skoda Peaq nog maar 299 liter bagageruimte (+ frunk van 37 liter). Mocht je alle zitplaatsen in gebruik hebben, dan kunnen er alleen nog wat zwembroekjes mee. Of er moet een dakbox (slecht voor de range) of een trekhaakkoffer (beter voor de range) worden gemonteerd.

Slimme dingen van de Peaq

Eén van de dingen waarom we van Skoda houden, zijn al die slimme dingen die ze doen. Een tickethouder bij de voorruit is de digitale parkeerwereld minder relevant, maar twee draadloze laders van 25W met Magsafe magneet (!) zijn wel weer van deze tijd. Bij de binnenspiegel zit een USB-aansluiting, zodat je bijvoorbeeld je dashcam veel eenvoudiger kan aansluiten.

Op de derde zitrij is er ook een USB-laadmogelijkheid en er zijn opvouwbare tafeltjes op de tweede zitrij. Het infotainment systeem is gebaseerd op Android Automotive en maakt gebruik van een nieuw 13.6" scherm wat verticaal geplaatst.

Drie versies van de Skoda Peaq

Er komen bij lancering twee verschillende accupakketten (allebei met NMC-chemie) en er is de keuze uit achterwiel- of vierwielaandrijving. De instapper wordt de Skoda Peaq met een 63 kWh grote batterij die in 27 minuten van 10-80% te laden is. De exacte snellaadsnelheid communiceert Skoda nog niet, dus daarvoor zul je nog geduld moeten hebben. De maximale range met deze accu is 459 km WLTP.

Met een 204 pk sterke elektromotor op de achteras haalt de Peaq 60 een topsnelheid van 160 km/u. Gezien het formaat (en ongetwijfeld het gewicht) van de Peaq en de mogelijke belading, zal die 204 pk niet per se overhouden.

Even doorsparen voor de Skoda Peaq 90 lijkt daarom niet onverstandig. Die versie krijgt een 286 pk sterke elektromotor op de achteras en is begrensd op 180 km/u. Zoals je uit de naamgeving kan afleiden is de accu ook groter: in dit geval 91 kWh. Daarmee is een range van meer dan 646 km haalbaar, mits je net zo rijdt als tijdens de WLTP-testcyclus. De laadtijd bij DC-laden van 10-80% is 28 minuten.

Dan komt er nog een vierwielaangedreven Peaq 90x met 299 pk. Die versie sprint in 6,7s naar de 100. Je raadt het al: Skoda houdt de kaken stijf op elkaar over de prestaties van de overige versies.

Het grootste glazen dak in een Skoda ooit

De details die Skoda dan wel weer deelt, zijn bijvoorbeeld dat de optionele LED-matrix koplampen 18 segmenten hebben. Of dat er velgen voor de Peaq maten tussen 19 en 21” zullen krijgen.

Vehicle to load (V2L) en Vehicle to home (V2H) komen ook beschikbaar, dat laatste in ieder geval via een DC Wallbox van de Volkswagen Group.

Dan de klapper: het glazen panoramdak is het grootste ooit. Het heeft een oppervlak van 2,12 m2 (1180 x 2030 mm). Het panoramadak krijgt Dynamic Shade Control, via 9 schakelbare Polymer-Dispersed-Liquid-Crystal segmenten kan het glazen dak verduisterd worden.

Prijs Skoda Peaq

We wachten nog op alle definitieve specificaties van de Skoda Peaq. Wel kregen we vlak voor het ter perse gaan van deze website de eerste prijzen door:

De vanafprijs van de Škoda Peaq 60 als 5-zitter is 49.990 euro. Daarvoor krijg je dan het 63 kWh accupakket en een range van 453 km. Dan ben je het geruzie op de twee achterbanken toch wel zat en is een laadpauze meer dan welkom

Voor een meerprijs van 1.190 euro wordt je Skoda Peaq een 7-zitter. Nog meer ruziënde kinderen, jeej!

Scherp genoeg of zoeken jullie dan nog even door? Of doe je een paar kinderen de deur uit?