EV-makers geloven dat jij eerder een EV koopt als je sneller kan laden

Het tackelen van langere laadtijden is voor veel EV-bouwers enorm belangrijk. Het is een van de grootste struikelblokken waardoor autokopers toch liever geen EV kopen. De link met het ‘normale’ tanken wordt al snel gelegd en dat kost immers amper vijf minuten. Belangrijker nog: dat kost altijd vijf minuten, onafhankelijk van de omstandigheden. Iets wat bij het laden van een elektrische auto wel anders is. Daar krijg je te maken met vertragende zaken als een half functionerende lader, een koude accu, of andere probleemfactoren, waardoor je niet tien minuten maar drie kwartier bij de lader staat.

Laders moeten de batterij bijbenen

Het is dan ook niet raar dat vooral Chinese autofabrikanten zich steeds meer gaan richten op snellaadoplossingen. Eerst werd dat vooral technisch gedaan in de auto zelf. De batterijtechnologie is enorm vooruitgegaan, evenals de accustructuren en chemische samenstellingen. Daardoor zijn steeds meer EV’s technisch tot belachelijke snelheden in staat. De beperkende factor verschuift daardoor naar oplossingen die buiten de deur liggen.

Een auto die snel kan laden, is alleen leuk als dat ook bij een bijpassende snellader kan. Maar laadpaal exploitanten zijn maar tot beperkte hoogte geïnteresseerd in het versnellen van hun netwerk, zeker als ze aan de andere kant ook de keuze hebben om het netwerk uit te breiden met meer laders.

Maar als je ineens bij jou in de buurt met 1.500 kW kunt laden, dan wordt die Denza Z9 GT ineens wel iets interessanter dan de zoveelste EV die piekt op 400 kW. Naast dat het aanbieden van extreem snelle laders marketingtechnisch handig is en een extra verdienmodel met zich meebrengt, kan het dus ook kopers aansporen om eerder voor jouw merk te kiezen.

Einde van de springende auto's

De snelladoplossingen bieden daarnaast een uitweg van de technologische race die al jaren gaande op randzaken in en om de auto gaande is. Daardoor hebben we nu bijvoorbeeld springende auto’s, auto’s die zichzelf op de plek kunnen ronddraaien, auto’s die een bioscoopervaring op een muur kunnen projecteren en natuurlijk legio karaoke-mogelijkheden. Je kunt het zo gek niet bedenken, of je kunt het vinden op een moderne EV. De mogelijkheid om je als fabrikant hierop onderscheidend te maken met het nieuwste model, is de afgelopen jaren vele malen moeilijker en vooral kostbaarder geworden.

En dan is het ook nog zo dat deze technologische vooruitgang vooral op de Chinese markt klanten weet te trekken. In Europa, wat het nieuwe strijdtoneel is, wordt de kritische autokoper echt niet getrokken door een knipogende auto met nep-discoverlichting in het interieur. Die wil een auto waar hij comfortabel ver mee kan komen.

Geen villa met eigen lader

Ook kijkt de Europeaan kritischer naar techniek die er in het dagelijks gebruik echt toe doet. Een goede accutechnologie, efficiënte aandrijving en in toenemende mate hogere laadsnelheden. Niet iedereen kan immers op de oprijlaan voor de villa opladen als die twee niet bestaan bij de flat waarin men woont. Dan is het simpelweg fijn als je voor werk even negen minuutjes kunt laden en weer door kunt.

De keuze voor een EV wordt dus in steeds grotere mate bepaald door externe laadfactoren. BYD ziet dat als kans en belooft dit jaar nog de eerste ‘Flash Chargers’ in Europa te plaatsen. Niet heel gek als je ziet dat de Chinese autobouwer het plan heeft om dit jaar alleen al 1,5 miljoen auto’s buiten China te verkopen. Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar het geval was en drie keer zoveel als het jaar ervoor. Een goede laadinfrastructuur, of in ieder geval een groeiende en vooral aantrekkelijke laadinfrastructuur, zouden daar best goed bij kunnen helpen.

Het kan ook moeizaam gaan

Aan de andere kant zien we ook dat het best lastig kan zijn om mensen te overtuigen dat het snel met een volle accu de weg opdraaien waardevol is. Het Chinese merk Nio is al jaren bezig om dit gedaan te krijgen met zogenaamde ‘battery-swaps’. Met een NIO kun je een swapstation binnenrijden en binnen drie minuten weer buiten staan met een volledig opgeladen accu.

Het is overigens enigszins verklaarbaar dat deze oplossing nog niet zo aanslaat. Het vereist namelijk dat je een auto zonder accu koopt. De accu leen je onder een abonnementsstructuur, aangezien NIO ze in beheer houdt. Het wisselen gaat namelijk vrij lastig als je jouw accu omwisselt voor het eigendom van een andere toevallige Nio-rijder.

Daarnaast is het voor Nio ook een kostbare exercitie om zoveel mogelijk swapstations neer te zetten. In elke locatie moeten ruwweg een dozijn accu’s opgeslagen liggen, die elk hun eigen kostenplaatje meebrengen. Ook is er specialistisch onderhoud aan deze accu’s en stations nodig, wat snel in de papieren kan lopen. Een swapstation heeft immers veel meer bewegende onderdelen en robotica die kapot kan gaan. Kortom: iets heel anders dan af en toe het straatje vegen bij een lader en hier eens in de zoveel tijd een monteur naar laten kijken.

Op papier klopt het helemaal

Het uitrollen van een snellaadnetwerk is dus eenvoudiger, kostenefficiënter en een beter middel om klanten mee te trekken. Dat maakt deze optie ook nog eens financieel aantrekkelijker voor de autobouwer die hem neerzet, want het is een extra inkomstenbron. Ook voor de eindgebruiker is het makkelijk schakelen, want voor hem verandert er namelijk niets, behalve de tijd die hij doorbrengt bij het laadstation.

Dat deze aanpak succesvol kan zijn en extra mogelijk extra klandizie aantrekt, is al bewezen. Toen Tesla begon met het leveren van auto’s, bouwde het in sneltreinvaart Supercharges op drukke locaties. Die laders waren destijds sneller dan de gemiddelde snellader en alleen toegankelijk voor Tesla’s die daar ook nog eens optimaal gebruik van konden maken. Het bleek een belangrijke reden voor mensen om toch voor een Tesla te kiezen boven andere merken die op papier vergelijkbare auto’s leverden. Dat, en het feit dat Tesla het laden bij de Superchargers voor kersverse eigenaren jarenlang gratis maakte. Met dat soort kortingen trek je de Nederlander met bosjes tegelijk de digitale showroom in.