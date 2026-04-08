Elektrische Touareg op komst voor stille rijken

Je hebt mensen die een Porsche kopen om gezien te worden. En je hebt mensen die precies hetzelfde kunnen betalen, maar daar juist geen zin in hebben. Volkswagen lijkt die tweede groep weer op het oog te hebben, met een elektrische Touareg in de pijplijn.

Het einde van een tijdperk

De Volkswagen Touareg verdwijnt binnenkort na zo’n 24 jaar van het toneel. Volkswagen stopt met de huidige generatie en richt zich liever op modellen die simpel gezegd in grotere aantallen verkopen. Toch knaagt er iets. Want hoewel de Touareg nooit een mega succes was, had hij wel degelijk een functie. Een soort stiekeme luxe-SUV voor mensen die geen zin hebben in een opzichtig premiumlogo op de neus.

Rijk, maar niet schreeuwerig

Volgens VW-topman Martin Sander is er nog steeds een markt voor precies dat type auto. Denk aan ondernemers die het goed voor elkaar hebben, maar liever niet bij hun klanten voor komen rijden in iets als een Porsche Macan.

Met andere woorden: mensen die wél de kwaliteit en luxe willen, maar niet de uitstraling van “kijk mij eens”. De Touareg was daar altijd perfect voor. Een beetje alsof je in een maatpak loopt, maar zonder logo op de borst.

Elektrisch vlaggenschip in de maak

Volkswagen onderzoekt nu een opvolger, en die wordt, verrassend genoeg, volledig elektrisch. Een soort ID. Touareg, gebouwd op een modern platform dat mogelijk gedeeld wordt met modellen van Audi en Porsche.

Denk aan techniek die je straks ook terugziet in een elektrische Cayenne: grote batterij, vierwielaandrijving en prestaties die meer dan prima zijn. Alleen dan zonder het prijskaartje én zonder het premium-imago.

Volkswagen doet weer Volkswagen-dingen

Het blijft een typisch VW-verhaal. Enerzijds wil het merk “auto’s voor het volk” bouwen, anderzijds lonkt toch steeds weer die hogere klasse. De Touareg was daar altijd het bewijs van: luxe, maar net niet premium. Duur, maar geen patserbak.

