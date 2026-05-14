Elektrische Volkswagen Golf komt pas aan het eind van dit decennium, aldus CEO

Nu de Volkswagen ID.Polo in volle glorie op de prijslijsten van VW pronkt, is het natuurlijk wachten geblazen op het paradepaardje van het Duitse merk. Maar daarop je adem inhouden zouden we niet doen, want dan ga je het zeker niet overleven.

Zeker niet voor 2028

Als we CEO Thomas Schäfer van Volkswagen mogen geloven, dan vindt hij het wel even goed zo. Tijdens het FT Future of the Car event in Londen vertelt hij "we hebben een fantastisch aanbod op dit moment en we hebben geen elektrische Golf nodig in 2028. We zitten heel goed in de auto's die we aanbieden."

En daar heeft hij natuurlijk een punt, want naast de ID.Polo, zijn ook de ID.Neo en de ID.Cross onderweg. Je zou zelfs kunnen stellen dat met de ID.Neo in het aanbod er misschien zelfs helemaal geen gat is waar de elektrische Golf in zou passen.

Het onderliggende probleem

Schäfer hintte helaas op een andere onderliggend probleem waardoor de Golf pas over jaren verwacht wordt: het onderliggende SSP-platform dat ervoor gebruikt zal gaan worden. Het is een nieuw platform dat op basis van 800V-architectuur werkt en waarvan de software in samenwerking met Rivian ontwikkeld is. Het punt is alleen dat de ontwikkeling hiervan is uitgesteld en nog lopende is. Pas, je raadt het al, op z'n vroegst in 2028 zullen de eerste auto's op SSP verschijnen.

"We zullen SSP over alle merken binnen VW uitrollen. Daarbij starten we met de premium-merken. Het begint bij Audi, daarna komt Porsche en daarna komen wij pas, waarna het balletje verder rolt", legt de CEO uit.

Waarom het allemaal wat langzamer gaat dan verwacht? "We moeten een bepaalde schaal hebben als je mee wilt doen in deze wereld, anders redden je marges het niet", verklaart hij terwijl hij verwijst naar de Chinese concurrentie die roet in het eten gooide. Volgens hem gooide die het hele speelveld overhoop waardoor VW opnieuw moest gaan nadenken over de prijzen van het aanbod en daardoor ook de kosten van het platform moest herstructureren.