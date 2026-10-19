Elon Musk gaat zijn grootste bedrijf weggeven

Elon Musk is van plan om zijn bedrijf SpaceX weg te geven. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Maar als het aan de rijkste man ter wereld ligt, krijgt volgend jaar ieder kind in de Verenigde Staten een aandeel in zijn ruimtevaartbedrijf. En dat is een cadeautje dat behoorlijk in de papieren loopt.

Musk maakte zijn plannen bekend op X, het sociale netwerk dat ook van hem is. Veel uitleg gaf hij er niet bij. Hoe hij de aandelen precies wil uitdelen, is dus nog niet duidelijk.

Een cadeautje van ruim 10 miljard dollar

Dus laten we eens aan het rekenen slaan. Als het op grote getallen met een dollarteken ervoor aankomt toch wel ons favoriete tijdsverdrijf. Ga zitten.

SpaceX heeft ongeveer 13,57 miljard aandelen uitstaan. Bij een beurskoers van 146 dollar is het hele bedrijf bijna 2.000 miljard dollar waard. Eén aandeel vertegenwoordigt daarmee een waarde van ongeveer 125 euro.

In de Verenigde Staten wonen zo'n 73 miljoen kinderen onder de 18 jaar. Als Musk ieder kind één aandeel geeft, deelt hij dus voor ongeveer 10,7 miljard dollar aan SpaceX-aandelen uit. Dat is ruim 9 miljard euro.

Da's zelfs voor John de Mol veel geld, maar voor Musk nog altijd te overzien. Volgens de Bloomberg Billionaires Index bedraagt zijn vermogen inmiddels ruim 900 miljard dollar. Het grootste deel daarvan zit juist in SpaceX.

Het idee komt kort nadat AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, bekendmaakte vijf procent van zijn aandelen te willen reserveren voor een fonds dat maatschappelijke projecten ondersteunt. Daarmee wil het bedrijf onder meer de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de arbeidsmarkt helpen opvangen.

Musk kiest dus voor een andere aanpak. Geen fonds, maar rechtstreeks aandelen uitdelen aan kinderen. Want waarom niet, lijkt hij te denken. En als het niet mag, dan mag het toch. Hij is immers Elon Musk en de president is Donald Trump. Need we say more?

Maar zelfs dan is het afwachten of het daadwerkelijk zover komt. Musk heeft wel vaker grootse plannen aangekondigd die uiteindelijk niet doorgingen. En soms bleek zo'n aankondiging achteraf gewoon een grap.

Dus ook in dit geval, eerst zien, dan geloven.

En oh ja. De afbeelding is gemaakt door Elons eigen AI-dienst Grok. Dan mag het.