Elon Musk ziet maar één toekomst voor auto's en dat is enger dan je denkt

Elon Musk heeft weer een voorspelling gedaan over de toekomst. En nee hoor, dit keer gaat het totaal niet toevallig over een product van een bedrijf dat Elon Musk zelf bezit. Echt niet.

Musk heeft toevallig precies de oplossing

Volgens meneer Musk krijgt uiteindelijk iedere auto Starlink. De Tesla-topman deed die uitspraak nadat een Cybercab met een geïntegreerde Starlink-antenne was gespot in Dallas. "All cars will have Starlink in the future", schreef de Tesla-baas vervolgens op X. Hij voegde daar ook nog even aan toe dat dit volgens hem de enige manier is om al die miljarden auto's van turbo internet te voorzien. De enige manier...

En laat Elon Musk nou net Starlink hebben. Het is toch wel toevallig allemaal.

Grote kans dat de Cybercab de aanleiding is voor Musks doordachte toekomstvisie. Tesla bevestigde eerder namelijk al dat de robotaxi een geïntegreerde Starlink-antenne krijgt. Musk liet vervolgens weten dat Starlink uiteindelijk niet beperkt blijft tot de Cybercab, maar naar alle Tesla-modellen moet komen. Nu gaat hij dus nog een stapje verder en voorspelt hij een toekomst waarin letterlijk iedere auto een retesnelle verbinding nodig heeft.

Waarom je auto straks zoveel internet nodig heeft

De Cybercab krijgt die Starlink-verbinding trouwens niet om lekker zelf rond te kunnen rijden. Tesla's AI-chef Ashok Elluswamy benadrukte dat alle belangrijke rijtaken lokaal worden verwerkt. De satellietverbinding is vooral bedoeld voor dingen als: navigatie, klantenservice en vlootbeheer. En natuurlijk voor de passagiers, die volgens Musk onderweg ook 4K-video moeten kunnen streamen. Stel je voor je kijkt op die ouderwetse 1080p. Gadver.

Volgens Elon zullen auto's in de toekomst steeds meer bandbreedte nodig hebben vanwege die enorme hoeveelheid AI. Voertuigen verzamelen en verwerken natuurlijk gigantische hoeveelheden aan data en mogelijk wordt een deel van het rekenwerk uiteindelijk verplaatst naar externe datacenters. Met andere woorden: je auto wordt steeds minder een auto en nog meer een rijdende smartphone.

Een snelle en betrouwbare verbinding is dan natuurlijk enorm belangrijk. Starlink kan daarbij vooral interessant zijn op plekken waar mobiele netwerken minder goed bereikbaar zijn.

En daar wordt het iets minder gezellig

Starlink in een auto is op zichzelf natuurlijk helemaal geen slecht idee. Het ongemakkelijke zit hem vooral in de manier waarop Musk het brengt. Starlink is volgens hem niet een mogelijke oplossing naast 5G, toekomstige mobiele netwerken of andere technologieën. Nee, het is de enige manier. En daar begint het iets meer als een dreigement dan een vriendelijke belofte te klinken.

Musk heeft Tesla, Starlink en grote plannen met AI. Als auto's in de toekomst steeds meer afhankelijk worden van externe rekenkracht en snelle dataverbindingen, ontstaat er een bijzonder handig ecosysteem. Musk bouwt de auto, Musk levert de verbinding en Musk heeft ook nog eens grote belangen in de AI die steeds belangrijker moet worden.

Dat betekent natuurlijk niet dat Musk straks met één druk op de knop alle auto's ter wereld kan uitschakelen. Naja, misschien ook wel. Maar als één commercieel netwerk uiteindelijk een cruciale verbinding vormt voor miljarden auto's, krijg je wel een behoorlijk interessante machtspositie.

Misschien krijgt Musk uiteindelijk gewoon gelijk en hebben auto's over een paar decennia inderdaad permanent supersnel internet nodig. Maar dat betekent nog niet automatisch dat Starlink de enige oplossing is.

Het blijft alleen wel bijzonder wanneer Elon Musk voorspelt dat iedereen in de toekomst een product van Elon Musk nodig heeft.

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