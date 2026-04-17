Elon Musk houdt de boel voor de gek door SpaceX Tesla’s te laten kopen

Eerlijk is eerlijk: veel van wat Elon Musk aanraakt verandert in goud. Maar niet alles. De Cybertruck blijkt geen massale verkoophit te zijn. Wie had dat gedacht…?

Toen de Cybertruck in 2019 voor het eerst aan de wereld werd getoond, sloeg de auto in als een bom. Zoiets hadden we nog nooit gezien. De vraag was alleen: wie gaat dit kopen? Er zullen vast een handjevol mensen zijn die ‘m cool vinden, maar het zag er niet naar uit dat Dodge Ram-kopers massaal zouden overstappen.

Dat is dan ook niet gebeurd. In 2024 werden er 39.000 exemplaren verkocht (wat nog best indrukwekkend is), maar in 2025 begon de klad er al in te komen. Elon Musk voelde zich zelfs genoodzaakt om de verkoopcijfers met dubieuze kunstgrepen op te krikken.

SpaceX koopt Cybertrucks

Wat blijkt namelijk? Bloomberg meldt dat SpaceX eind vorig jaar 1.279 Cybertrucks heeft aangeschaft. Dit betekent dat 1 op de 5 Cybertrucks die in het vierde kwartaal verkocht werd naar SpaceX ging. Op die manier leken de verkoopcijfers mooier dan ze waren. Naast SpaceX gingen er ook nog Cybertrucks naar xAI, the Boring Company en Neuralink. Toevallig ook allemaal bedrijven die eigendom zijn van een zekere E. Musk.

Dit doet Elon Musk natuurlijk niet omdat de verkoop van de Cybertruck zo lekker gaat. Zonder deze trucage zouden de verkopen in het vierde kwartaal met 51% gedaald zijn ten opzichte van het jaar ervoor. Dit pijnlijke feit wilde Elon Musk verbloemen, maar dit is nu dus alsnog aan het licht gekomen.

Bron: Bloomberg