Elon Musk voedt geruchten over compleet nieuwe Tesla-familieauto

Wie vandaag bedenkt om een nieuwe Tesla-auto te bestellen, heeft de keuze uit maar twee modellen: de Model 3 en Model Y. Elders heb je nog de Cybertruck en voor truckers de Semi, maar daar houdt het op. Als het aan Elon Musk ligt, komt daar een voertuig bij. En dan hebben we het niet over de Roadster.

Voor dit idee moeten we terug naar 2016. Destijds beloofde Musk bij het ‘Tesla Master Plan Part 2’ twee nieuwe voertuigen: een vrachtwagen (de Semi dus) en een ‘voertuig voor stedelijk vervoer met een hoge passagiersdichtheid’. Dit is een moeilijke omschrijving van een personenbusje, MPV of zoals ze in Amerika zeggen een soccer mom van.

Tesla heeft in de tussentijd verschillende manieren geopperd om tot zo’n busje te komen. Er was het plan om een langere Model X te bouwen met plek voor nog meer mensen. Ook flirte Musk nog met Mercedes om samen een elektrische Sprinter te bouwen. Van beide ideeën is nooit wat concreets gekomen.

In 2024 komen we al een stap dichterbij de realisatie. Tesla presenteert dan dit, eh, ding: de Robovan . Dit is een zelfrijdende bus met plaats voor maar liefst twintig personen (waarvan er veertien kunnen zitten).

Musk blaast nieuw leven in busje

Waarom we hier opnieuw over beginnen in 2026? Omdat Elon Musk erover begint. In X Magazine vertelde de miljardair over de Cybertruck. Volgens hem kun je pick-up makkelijk gebruiken als gezinsauto. Iemand op X reageerde op de quote met het idee van een Tesla-busje. Musk reageert: "Er komt iets veel gaver aan dan een busje."

Meer informatie over het ‘iets’ heeft Musk sindsdien niet gegeven. We vermoeden dat hij doelt op een productieversie van de Robovan, maar zoals altijd weet je het nooit zeker bij Musk en Tesla. Vervolgens is het ook maar de vraag of zoiets naar Nederland komt. Van de andere kant: Tesla probeert boezemvrienden te worden met de Nederlandse RDW , dus als het ergens in Europa kan dan is het hier wel.

Hoofdfoto ter illustratie: Tesla Model X gespot door carsbycasper