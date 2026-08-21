Zakensloep met nul uitstoot schrijft 54k af in vijf jaar en kost een halve Yaris

Dat een EV flink af kan schrijven in het eerste jaar is geen nieuws. Een halvering in de prijs na een jaar of twee is helaas geen uitzondering. Maar de emissievrije auto die we vandaag op Marktplaats spotten kostte vijf jaar geleden bijna vijf (!) keer meer dan wat de verkoper nu vraagt voor de auto.

Dan zal de auto zeker wel een heleboel kilometers op de teller hebben. Nou... nee. Deze emissievrije zakensloep heeft pas 34.674 kilometer op de teller en toch kun je hem kopen voor de prijs van een halve nieuwe Toyota Yaris. We hebben het hier over een full-option zakenauto in de Executive uitvoering. Nul uitstoot, dus je mag er ook het reservaat Amsterdam mee in. Dan is het ook nog eens een knappe auto om te zien. Er is alleen één kleine maar, tenminste voor wie dat als een maar ziet, het is geen auto met een stekker, maar een auto met een brandstofcel. Een waterstofauto dus.

Toyota Mirai Executive uit 2021

Het gaat hier om een Toyota Mirai uit 2021. De tweede generatie, dus niet die Prius kloon met een brandstofcel, nee die bijna Lexus LS. Je kunt er veel van zeggen, maar het is een plaatje. Alleen schrijft ie dus wel enorm af. Is dat erg? Nou wel voor degene die hem nieuw heeft aangeschaft. Een stuk minder voor wie hem nu voor een vijfde van de nieuwprijs op wil halen. Met slechts 34 duizend kilometer op de teller is deze Toyota natuurlijk amper ingereden.

Dat betekent overigens dat er nog vijf jaar fabrieksgarantie op de auto zit. Niet slecht voor dit geld. Waar koop je nou zo'n relatief jonge occasion met zo'n lage kilometerstand en nog vijf jaar fabrieksgarantie? De auto kostte nieuw bijna 70 duizend euro en de verkoper vraagt er 14.409 euro voor.

Voor dat geld is de auto full-option. Hij heeft het allemaal, Apple Carplay, Android Auto, achteruitrijcamera, climate control, cruise control, verwarmd stuur, stoelverwarming, lederen bekleding, LED lampen, parkeersensoren, privacy glas, camera's rondom enzovoorts enzovoorts.

Wel waterstof tanken

Het lijkt dus een koopje. Wel even van te voren nadenken of je bij jou in de buurt een beetje waterstof kunt tanken. Dat gaat nog niet overal even soepel. Maar als je een beetje online naar het aanbod kijkt en de kilometerstanden checkt, dan moet het toch redelijk goed te doen zijn. Misschien is het niet voor iedereen een goede optie, maar voor weinig geld rij je er wel heel chique bij. En die blauwe kleur is voor een zakensedan ook niet slecht toch? Het rijden hoeft ook niet persé de hoofdprijs te kosten, hier een rekenvoorbeeld.

Waterstof zal de elektrische auto niet verslaan is de verwachting, maar toch leuk dat een merk als Toyota het heeft aangedurfd. Overigens zijn ze nog wel goedkoper te vinden hoor, maar niet met dit soort kilometerstanden. Dus voor wie het emissievrij cruisen voor een prikkie ziet zitten:Koop dan?