En jij dacht dat jouw Tesla snel was

Een Tesla Model S Plaid is snel. Belachelijk snel zelfs. Trap het stroompedaal tegen het tapijt en binnen een seconde of twee rijd je 100 km/u. Snel genoeg om een onuitwisbare indruk achter te laten op je passagiers. En nekpijn, dat ook.

Maar het kan altijd gekker. Maar daarvoor moet je wel in een dragster gaan zitten. Heet liefst in een zogenaamde Top Fuel. Coureur Shawn Langdon heeft namelijk een nieuw snelheidsrecord gereden. Na slechts 1.000 voet, oftewel een kleine 305 meter, kwam hij met 558,36 km/u over de finish. En daar had hij 3,663 seconden voor nodig. Laat dat even op je inwerken. Er zijn ballistische raketten die minder snel accelereren dan dit. Sterker, die zijn er in overvloed.

Voor dat geintje heeft Langdon ongeveer 11.000 pk tot zijn beschikking. Een Top Fuel-dragster weegt iets meer dan een ton, heeft een gigantische V8 met supercharger en loopt op nitromethaan. Tijdens een run kan zo'n ding tientallen liters brandstof verstoken en krijgt de coureur meerdere keren de zwaartekracht voor zijn kiezen.

Langdon is overigens niet zomaar iemand die ze voor de grap in een raket op wielen hebben gezet. De 44-jarige Amerikaan werd in 2013 al Top Fuel-kampioen en heeft inmiddels 28 officiële overwinningen op zijn naam staan.

En die 558 km/u was geen gelukkig uitschietertje. Langdon had eerder dit jaar het record al op 555,22 km/u gezet. Tijdens de wedstrijd waarin hij dat record opnieuw verbrak, reed hij in zijn vier eliminatieruns achtereenvolgens ongeveer 553,6, 551,5, 558,4 en 557,1 km/u.

Waarom maar 305 meter en niet de bekende kwart mijl van 402 meter? Top Fuel rijdt sinds 2008 over de kortere afstand vanwege de krankzinnige snelheden die de auto's inmiddels bereiken.

Voor de duidelijkheid, Langdon rijdt dus vanuit stilstand in 3,663 seconden 305 meter en passeert de finish met 558 km/u.

Veel plezier morgen met je Launch Mode.

Stakker! ;-)

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