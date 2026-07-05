Enexis trekt zelf de stekker uit deel van Brabant: verkeerslichten vallen uit

Netbeheerder Enexis heeft zondagochtend op drastische wijze ingegrepen in de regio Tilburg. Vanwege een acute en onverwachte overbelasting op het elektriciteitsnet nam de netbeheerder een zeldzame noodmaatregel: het eigenhandig uitschakelen van een groot stroomstation.

Hierdoor kwamen rond 11:30 uur in één klap circa 18.000 huishoudens, bedrijven en vitale infrastructuur in Tilburg en omringende plaatsen zonder stroom te zitten. Hoewel monteurs het net snel wisten te herstellen – rond 12:10 uur had iedereen weer stroom – legde de korte storing wel direct de kwetsbaarheid van ons moderne verkeer bloot.

Code rood op het kruispunt

Voor de automobilist op de Brabantse wegen zorgde de stroomuitval direct voor mogelijk gevaarlijke situaties. Door het uitschakelen van het stroomstation vielen op talloze drukke kruispunten in en rondom Tilburg de verkeerslichten volledig uit. Omdat de storing de hele wijk trof, vielen ook de back-up systemen van de modernste kruispunten uit. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken doorgekomen.

Stress aan de laadpaal

Niet alleen rijdende automobilisten merkten de gevolgen van Enexis' noodgreep; de storing raakte ook een relatief nieuwe groep weggebruikers hard: de EV-rijder. Wanneer een stroomstation preventief wordt uitgeschakeld, vallen alle laadpunten in de regio direct dood. Voor EV’s die aan een lader stonden betekent dit acute laadstress. Een bijkomend probleem bij zo'n blackout is dat veel laadpalen de laadkabel uit veiligheidsoverwegingen elektronisch vergrendelen. Je kunt dus ook niet genoegen nemen met het batterijniveau en weer vertrekken. Je moet wachten tot de stroom het weer doet (wat in dit geval dus pas 40 minuten later was) of moet hulp van buitenaf krijgen.

Het incident in Tilburg is exemplarisch voor de toenemende druk op het Nederlandse stroomnet. Het feit dat een netbeheerder zélf preventief de stekker uit een regio moet trekken om erger te voorkomen, is zeldzaam. Terwijl Enexis onderzoekt waarom de stroomvraag op deze zondagochtend zo explosief steeg, is de waarschuwing voor de weggebruiker duidelijk. Of je nu op benzine rijdt en plotseling op zwarte verkeerslichten stuit, of in een EV zit te wachten tot de laadpaal weer tot leven gewekt wordt: een overbelast stroomnet heeft anno 2026 direct invloed op onze mobiliteit.

Welke stad zal de volgende zijn die geraakt wordt? Utrecht wellicht?

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Edit: Autoblog.nl