Enige Audi RS2 van Marktplaats heeft Porsche DNA en vijf cilinders

Hier begon het allemaal, toen een station ineens sportwagens begon te vernederen

Soms ontstaan de beste auto’s omdat iemand gewoon het verstand even uitzet. Audi wilde begin jaren ’90 iets snellers bouwen en besloot daarvoor hulp te vragen aan Porsche. Wat eruit kwam? De RS2. Een stationwagon die sportwagens begon te pesten. En eentje daarvan staat nu gewoon op Marktplaats.

RS2: waar Audi ineens serieus werd

De Audi RS2 is zo’n auto waar je even stil van wordt. Niet alleen omdat het de eerste echte RS was, maar vooral omdat Porsche ermee heeft zitten knutselen. Ja, deze brave stationwagon is deels gebouwd in Zuffenhausen. Audi leverde de basis, Porsche deed de magie. Resultaat: een gezinsauto die in de jaren ’90 gewoon sportwagens begon te pesten.

Onder de kap ligt een 2.2-liter vijfcilinder turbo met 315 pk, goed voor 0-100 in 4,8 seconden. In 1994. Dat is tegenwoordig nog steeds snel, laat staan toen. Combineer dat met quattro, een handbak en een diff dat je kan locken, en je hebt een auto die niet alleen snel is, maar ook nog eens serieus leuk om te rijden. Dit was het begin van Audi’s obsessie met snelle stationwagens, en we weten allemaal precies waar dat geëindigd is.

Wat kost zoiets?

Mocht je denken: “leuk verhaal, maar wat kost zoiets?”, dan hebben we goed nieuws. Dit is namelijk de enige Audi RS2 van Marktplaats en dus tevens de goedkoopste. Dit donkerblauwe exemplaar uit 1994 heeft zo’n 141.000 km op de teller. Geen garagequeen dus, maar wel eentje die gewoon gebruikt is zoals het hoort. Ondanks dat die gebruikt is ziet de auto er wel nog heel netjes uit, en dat betekent een prijskaartje van net geen 100.000 euro.

Wat je krijgt: een handgeschakelde RS2 met een Milltek-uitlaat (goed voor de vijfcilinder sound), lederen interieur en alles wat je verwacht van een jaren ’90 performancebak. Daarnaast krijg je aardig wat Porsche-details: remmen, spiegels, velgen en zelfs subtiele badges die je eraan herinneren dat dit geen gewone Audi 80 Avant is. Dit is een RS2. En dat voel je gewoon aan alles.

Koopje? Nou… soort van

Laten we eerlijk zijn: goedkoop is relatief. Van de 2.891 gebouwde exemplaren zijn er niet veel over in goede staat, dus de prijzen zijn al jaren aan het stijgen. Dit exemplaar komt bovendien met Porsche Youngtimer & Classic Approved garantie, wat betekent dat je niet meteen wakker hoeft te liggen van elk vreemd geluidje.

