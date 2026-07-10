Enige Bugatti W16 Mistral van Nederland laat zich voor het eerst zien!

Voor zo’n klein landje zijn er aardig wat Bugatti’s in Nederland, maar eentje die we nog niet op Nederlandse bodem hebben gezien is de W16 Mistral. Dit is de enige auto op het Chiron-platform waar het dak van open kan.

De Mistral staat momenteel te schitteren in het Louwman Museum, als onderdeel van de tentoonstelling ‘Beasts of Bugatti’. Deze expositie is tijdelijk, maar de auto is permanent in Nederland. De eigenaar is namelijk gewoon een Nederlander. Hij heeft de Mistral alleen niet op kenteken gezet, wat verklaart dat we deze auto nog niet eerder hadden gezien. Dit is een van de vele verborgen pareltjes die in privécollecties door het hele land staan.

De auto die niet zou komen

De Mistral was eigenlijk een auto die niemand meer verwacht had. In 2022 was de Chiron namelijk al zes jaar op de markt en een cabrioversie was er nooit gekomen. Het leek technisch niet haalbaar om de auto voldoende stijfheid te geven zonder dak. Andy Wallace, de bekende testpiloot, zei in 2021 dat Bugatti niet bereid was dergelijke concessies te doen.

Toch was daar in 2022 opeens de W16 Mistral. Deze auto heeft weliswaar een compleet ander koetswerk, maar het is toch echt een open versie van de Chiron. En deze auto gaat net zo hard, met een gelimiteerde (!) topsnelheid van 420 km/u. Andy Wallace noteerde zelfs een snelheid van 453,91 km/u op het testcircuit van Papenburg. Met het dak open. Daarmee is het officieel de snelste cabrio ter wereld.















De reden dat Bugatti zo laat kwam met dit model, was om het gat met de Tourbillon te overbruggen. De leveringen van de Tourbillon beginnen dit jaar pas, terwijl de laatste Chiron al in 2024 van de band rolde. Met de Mistral kon dit gat mooi gedicht worden. Want je kunt natuurlijk niet een automerk zijn zonder modellen. Alhoewel Jaguar daar anders over denkt.

Laatste met W16 (of toch niet?)

De Mistral is gebouwd in een oplage van 99 stuks en werd gepresenteerd als de zwanenzang van de W16. Toch is het niet helemaal de laatste auto met W16. De one-off Bugatti Brouillard van Perridon heeft namelijk ook nog de W16, evenals de F.K.P. Hommage (je weet wel, die moderne versie van de Veyron).

Die auto’s zijn trouwens allebei gebaseerd op de Mistral. In het geval van de Brouillard is dat ook heel duidelijk te zien. Dit is in feite een coupéversie van de Mistral. Al vindt Perridon het waarschijnlijk niet leuk als je dat zegt.

Dit fraaie goudkleurige exemplaar is in ieder geval de enige W16 Mistral in Nederland. Met een prijskaartje van circa € 5 miljoen is het ook meteen één van de duurste. De Brouillard is nog een factor vier duurder, maar die moet nog geleverd worden. De auto die we tot nu toe gezien hebben is nog niet de definitieve productieauto.

Mocht je deze Nederlandse Mistral willen bekijken, dan is dit je kans. Daarna gaan we de auto misschien wel nooit meer zien.

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