We hebben iemand ooit wel eens horen zeggen dat als een auto er alleen goed uitziet in het zwart, er iets mis is met het ontwerp. Je zou dan ook kunnen zeggen dat de Bentley Torcal First Edition FRGMT iets pijnlijks blootlegt. Toch vonden we iets nog veel pijnlijkers in het interieur.

Om te vieren dat de Torcal eraan zit te komen (en al uitverkocht is voor tenminste het aankomende jaar) riep Bentley de hulp in van de Japanse designer Hiroshi Fujiwara. Voor de gelegenheid wordt hij gekroond tot Bentley brand ambassadeur en heeft hij samen met Mulliner 20 unieke EV's ontworpen. De edities zullen allemaal hetzelfde exterieur delen, maar qua opties zal niemand dezelfde auto krijgen, zo zegt Bentley.

Murdered out

Zoals je kunt zien is de Torcal nogal donker uitgevoerd. Toch heeft hij twee kleuren. Vrijwel de hele auto is gespoten in 'Beluga solid paint', met details die zijn gespoten in 'Anthracite Satin'. Zelfs de 22-inch Vortex wielen zijn in zwart afgewerkt.















Nu denk je waarschijnlijk dat het wel heel makkelijk moet zijn om een bekende designer te zijn als je jouw speciale variant gewoon 'murdered out' kunt afwerken, maar dan zit je fout. Er zit namelijk een gedachte achter de kleurloze Torcal: Fujiwara stelt dat het een verwoording is van z'n kenmerkende stijl: verfijnde eenvoud, doordachte details en een ingetogen zelfvertrouwen dat bij uitnodigt tot een nadere, belonende inspectie.

Oneindig veel krassen in je Torcal

Noem het wat je wilt, we vinden dat zwart op zwart met een tintje antraciet de Torcal best goed staat. Het is alleen wel jammer dat dit tot het extreme is doorgetrokken in het interieur. En dan hebben we het niet over de combinatie van leer in 'Blue' en 'Beluga', maar over de afwerking van bepaalde elementen in 'Piano Black'. Bentley windt er geen doekjes om en noemt het meest gehate, bekrasde en goedkope materiaal vol trots in het persbericht. Het durft zelfs te beweren dat het hier gaat om een 'doordacht, ingetogen ontwerp'.

Om nog maar even aan te geven dat het hier om een gelimiteerde EV gaat, zijn de drempels in deze Torcal voorzien van gepersonaliseerde Bentley x FRGMT graphics. Ook op de deur zullen deze terug te vinden zijn.

Bentley laat niet weten hoeveel extra de Torcal First Edition FRGMT kost. Ook hebben we geen idee of de twintig exemplaren al uitverkocht zijn.