Duurste RX8 van Marktplaats is géén Mazda!

Afgelopen week werd duidelijk dat Mazda iets wil doen met de naam RX-8. Of dat registratie is om kaping te voorkomen of een daadwerkelijke opvolger voor de bijzondere coupé, dat is niet duidelijk. Wel dat Mazda alleenheerser wil blijven voor de naam. Wat niet gelukt is. Bij het zoeken naar de duurste RX8 van Marktplaats is één exemplaar duidelijk duurder. En nieuwer. En minder Wankelmotor-erig. En eh, ja, je hebt hem vast al door.

Er is dus toch een auto die RX8 heet zonder dat het een Mazda is. Waarom deze niet direct op ons netvlies stond: het is een dwaalgast in Nederland. Het betreft een model van MG. Die hadden in bepaalde markten bedacht dat hun SUV's een naam met RX en een nummer zouden krijgen. Zoals Lexus of dus eh, Mazda. De MG HS heette bijvoorbeeld plaatselijk de RX6, een model daaronder de RX5 en daarboven de RX8 als zevenzitter. Waar Mazda bij hun modellen met twee letters en een cijfers een streepje ertussen plaatst, is het bij de MG puur de letters en het cijfer.

MG RX8

Afijn, de MG RX8 dus. Een auto die hier nooit nieuw verkocht is. In China was het model de Roewe RX8, maar voor exportmarkten zoals het Midden-Oosten werd het de MG RX8. Dit exemplaar, de enige in Nederland, is dan ook nieuw verkocht in Saudi-Arabië. Het is een in 2018 geïntroduceerde SUV bovenaan het gamma en de verkoper noemt het ook een soort Land Cruiser. Het is wel een lekker bonkig ding. Voorin ligt een 224 pk sterke viercilinder met vierwielaandrijving. Schakelen gaat automatisch met zes versnellingen.

Dwaalgast

Ondanks de introductie in 2018, werd dit exemplaar pas in 2022 gebouwd. De eerste eigenaar koos voor zwart met een beige interieur. Als je een MG ZS gewend bent, ziet dit interieur er wel iets hoogwaardiger uit, wat op zich past bij het zijn van een wat grotere SUV. En ja, je kan dus met zeven man op pad. Ondanks een paar RX-modellen van MG is dit de enige RX8 dus uniek is het sowieso. Maar of je het wil?

Kopen

In 2024 arriveerde deze MG RX8 in Nederland. Toen met slechts 17.000 kilometer op de klok, wat in twee jaar tijd de huidige stand van iets meer dan 33.000 kilometer is geworden. In tegenstelling tot de Lincoln Aviator van een paar weken geleden, lijkt het qua prijs allemaal mee te vallen. De MG RX8 moet 24.950 euro kosten. Het hier krijgen en te naam stellen enzovoort is dus al gebeurd. In dat licht is het wel een relatief goedkope kans om iets unieks te bezitten wat voor de familieman nog een handig ding kan zijn ook.

De duurste RX8 van Marktplaats is daarmee geen coupé, heeft geen gekke zelfmoorddeuren, heeft geen 1.3 liter grote Wankelmotor, maar is wel tien jaar nieuwer dan het einde van de productie. Alle gekheid op een stokje. Oké, omdat we het nu toch erover hebben: de echt duurste RX-8 van Marktplaats is rond de 12 mille terwijl ze beginnen bij 2.750 euro. De SUV die enkel zijn naam deelt met de bijzondere coupé kan je van Marktplaats plukken.