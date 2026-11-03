Er is eindelijk goed nieuws over de benzineprijzen

Na maanden van alleen maar berichten over hoe we meer betalen aan de pomp is er eindelijk ook een beetje goed nieuws. De benzineprijs is de afgelopen weken namelijk gedaald tot het laagste niveau in bijna vier maanden. Nee, het is nog steeds niet goedkoop, maar het is wel minder duur.

Het doet dus weer iets minder pijn om met je benzineslurper aan de pomp te staan. Dat is toch wel enorm fijn. De gemiddelde landelijke adviesprijs kwam afgelopen dinsdag uit op €2,524 per liter peut. Ja dat is nog steeds duur, maar het is een stuk minder dan het record van landelijke adviesprijs voor een liter Euro 95 (E10) komt dinsdag uit op € 2,524. Dat is een behoorlijke daling ten opzichte van het absolute prijsrecord van €2,732 per liter. Ondertussen is benzine dus dik 20 cent per liter goedkoper geworden. De laatste keer dat de prijs zo laag was was in juli.

De daling komt vooral door de afgelopen paar weken. In één week is er ongeveer 4 cent van de prijs afgegaan. Over een periode van twee weken zelfs bijna 10 cent.

Let op dat her hierbij gaat om de gemiddelde landelijke adviesprijs, dus de prijzen die je langs de snelweg ziet staan. Onbemande tankstations zijn vaak nog een stuk goedkoper. Als we gewoon even voor de leuk kijken naar de prijs van een liter benzine bij één van de goedkoopste tankstations van Nederland zit je bij Fieten Olie in Steenwijk op €2,06.

Diesel is helaas wat minder

Voor de dieselrijders is het feest iets minder gezellig. De prijs is zeker gedaald, maar een stuk minder hard als die van benzine. De gemiddelde adviesprijs ligt dinsdag op €2,681 per liter. Dat is wel 3,1 procent minder dan een dag eerder.

Dat de prijzen goedkoper zijn geworden is te danken aan de goedkopere olie. Beleggers kregen hoop op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de olieprijs even een stapje terug deed. Dat duurt doorgaans altijd even voordat het bij de pomp komt. En dat merken we nu eindelijk ook in onze portemonnee.

Maaaarrrr, voordat we nu allemaal feest gaan vieren, even kalm. De olieprijzen liepen dinsdagochtend namelijk alweer op na berichten over een Amerikaanse inval op het Iraanse eiland Qeshm. De rust op de oliemarkt is dus wederom verstoord.

Via: NU.nl

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