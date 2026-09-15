Er is goed nieuws en slecht nieuws over de brandstofaccijnzen

Een van de first world problems waar wij als autoliefhebbers momenteel onder gebukt gaan, zijn natuurlijk de hoge brandstofprijzen. Anderhalve week geleden werd een recordprijs van € 2,724 per liter genoteerd. En dat is nota bene met accijnskorting … De grote vraag is dus wat Den Haag gaat doen met de brandstofaccijnzen. Daar geeft het vers gepresenteerde Belastingplan antwoord op.

Het slechte nieuws is dat de accijns op benzine omhoog gaat, maar het goede nieuws is dat het slechts minimaal is. De accijns gaat van € 0,84469 naar € 0,8508 per liter. Laten we eerlijk zijn: dat is wel te overzien. Hiermee kiest het kabinet ervoor om de brandstofaccijnzen niet te indexeren. De accijns wordt wel verhoogd, maar dat is minder dan de inflatie. Daar worden we dan toch maar weer mooi mee gematst. We hoeven dus niet massaal te gaan tanken op 31 december. Tenzij je echt heel graag die € 0,30 wil besparen op een tank.

€ 899 miljoen

Het verlengen van de accijnskorting is wel een duur grapje: de schatkist loopt daardoor € 899 miljoen mis. Natuurlijk willen we allemaal goedkopere benzine, maar feit is wel dat die € 899 miljoen niet aan andere zaken besteed kan worden. We vinden het harstikke leuk dat de benzineprijs niet noemenswaardig stijgt per 1 januari, maar dit is niet per se de meest effectieve maatregel om lage inkomens tegemoet te komen. Maar dat terzijde.

We hebben het nu alleen nog maar over benzine, maar er bestaat natuurlijk ook nog zoiets als diesel. De dieselrijders zijn tegenwoordig een gemarginaliseerde groep, maar het kabinet is ze niet vergeten. Het plan is om ook de accijnskorting op diesel door te trekken in 2027.

Het gaat nog steeds om een tijdelijke korting, dus vroeg of laat zullen de accijnzen toch weer naar het oude niveau gaan. Laten we hopen dat de brandstofprijzen tegen die tijd weer een beetje genormaliseerd zijn. Overigens is het kabinet sowieso niet van plan om per 1 januari 2028 de volle bak accijns er weer bovenop te gooien. Het voornemen is om de accijns geleidelijk af te bouwen. Dat scheelt.

Foto: @spotje12, via Autoblog Spots