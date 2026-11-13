Er is goed nieuws en slecht nieuws over de youngtimerregeling

Er is deze week een hoop gebeurd in Den Haag. En dat heeft ook nog invloed op ons als automobilisten. Er zijn namelijk twee amendementen aangenomen die betrekking hebben op de meest controversiële autoplannen van de overheid: de uitfasering van de youngtimerregeling en de pseudo-eindheffing.

Hoe zat het ook alweer? De leeftijdsgrens voor de youngtimerregeling zou per 2027 worden opgehoogd naar 17 jaar en per 2028 naar 20 jaar. Dit levert echter een rare situatie op, waarbij auto’s uit de bouwjaren 2008 tot en met 2010 tijdelijk geen youngtimer zouden zijn en daarna weer wel.

Leeftijdsgrens

SGP-voorman Chris Stoffer en CU-kamerlid Pieter Grinwis hebben daarom een amendement ingediend, dat is aangenomen (hoera!). De leeftijdsgrens wordt verhoogd naar 17 jaar in 2027, 18 jaar in 2028, 19 jaar in 2029 en 20 jaar in 2030. Dat is een stuk prettiger voor iedereen die belang heeft bij de youngtimerregeling. Verder mag iedereen die sinds 31 december 2025 een auto heeft onder de regeling, kan daar nog tot en met 2030 van profiteren.

Er is nog wel een probleem: de pseudo-eindheffing. Zoals het er nu voor staat vallen youngtimers ook gewoon onder deze heffing. Dat betekent dat een werkgever 12% per jaar betaalt over de cataloguswaarde. Pas vanaf 25 jaar wordt er over de dagwaarde betaald. Oftewel: youngtimers worden volstrekt oninteressant onder de pseudo-eindheffing. Dit amendement is dus eigenlijk alleen goed nieuws voor zzp’ers, want die hebben geen last van de pseudo-eindheffing.

Aanpassing pseudo-eindheffing

Over de pseudo-eindheffing gesproken: daar zijn ook nog twee amendementen over aangenomen. Dit plan leverde namelijk allerlei kromme situaties op. Er zijn nu twee voorstellen van de SGP (dat lijkt de nieuwe autopartij te zijn) en JA21 aangenomen, waarmee uitzonderingen worden gemaakt voor dealerdemo’s, vervangend vervoer en huurauto’s. We hadden liever gezien dat die hele pseudo-eindheffing in de prullenbak gaat, maar het is in ieder geval iets.

Foto: @zdev, via Autoblog Spots