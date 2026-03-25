Er is nu ook een clubje voor elektrische Porsches

Elektrisch rijden en Porsche, dat was een paar jaar geleden nog een beetje vloeken in de kerk. Inmiddels rijden er flink wat Taycans en Macans rond en komt er een elektrische Cayenne bij. En hoort daar nu ook een eigen clubje bij.

In Italië heeft een stel elektro-adepten met smaak -want elektrische Porsches zijn cool- namelijk een Porsche-club opgericht die zich alleen op die elektrische modellen richt. Dus geen 911’s, ook geen Boxsters, maar gewoon Taycans en Macans. En dus binnenkort ook de nieuwe Cayenne. Ze noemen de club het 'Registro Italiano E-motion'. Klinkt allemaal vrij serieus, maar het begon gewoon als een paar eigenaren die elkaar op Facebook vonden om wat ervaringen uit te wisselen.

Dat liep een beetje uit de hand, want bij de eerste gezamenlijke rit stonden er meteen meer dan honderd man met zo’n zeventig auto’s. Best netjes. Dan ga je dus met een hele sliert elektrische Porsches richting de bergen, met onderweg natuurlijk de nodige laadstops.

En daar zit meteen een verschil met hoe het vroeger ging. Want waar je normaal even tankt en doorrijdt, moet je hier echt even plannen en wachten. Daar hadden ze zelfs extra mobiele laadpunten voor geregeld, want je weet; als Porsche iets doet, dan doen ze het 'gründlich'.

Wie zitten er dan bij zo'n club?

Maar wat voor mensen komen er nou op zo'n club af? Bij klassieke Porsches zijn het verdacht vaak oude, wat te dikke mannen met -of zonder- snor die in een ver verleden genoeg hebben verdiend om een 911 te kopen, maar da's hier anders. Ze zijn iets jonger, wat meer gericht op het hele elektrische verhaal. Minder bezig met hoogtoerige GT3's of rokende klassiekers, maar meer met bereik, laden en hoe snel je weer op pad kunt.

Het heeft ook wel iets liefs. Alsof er een voorheen uitgesloten groepje is dat denkt: wij willen dit ook, maar dan op onze manier. Geen brullende motoren en herrie, maar gewoon stil naast elkaar staan bij een laadpaal en het daar dan over hebben.

Maar ja, misschien is het allemaal wel heel leuk en is mijn cynisme volledig ongepast.

Weet ik veel.