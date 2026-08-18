Red Bull toont 'speciale‘ racepakken voor laatste GP van Nederland

De grote voorpret voor de GP van Nederland 2026 is losgebarsten. We mogen gaan praten over de weersvoorspellingen, de verwachtingen van de teams en zaken als dit: de “speciale” artikelen van de teams voor de Dutch Grand Prix. Ik zet expres speciale tussen aanhalingstekens, want zo bijzonder zijn de Nederland-specifieke spulletjes van Red Bull voor dit raceweekend helaas niet.

Laten we beginnen met de racepakken. Die kondigt Red Bull met veel bombarie aan. En dat mag ook wel. De superster van het team, ene Max Verstappen, identificeert zich als Nederlander en mag daarom best in het zonnetje worden gezet bij deze laatste Nederlandse GP.

Maar wat doet het team? Ze laten de kleurstelling van de auto zoals die is en komen alleen met een ietwat bijgepunt racepak. Voor races in Texas of Las Vegas trekt de marketingafdeling alle registers open maar voor deze bijzondere race blijft het bij wat extra oranje kleur op de kleding die de coureurs dragen tijdens de race.









Red Bull verwart zichzelf

Vervolgens maken de coureurs beide hun speciale helmontwerpen voor dit weekend bekend. Max Verstappen is gegaan voor een mooie Delfts blauw ontwerp. Hadjar op zijn beurt gaat dan weer voor een ontwerp met, eh, Delfts blauw. Had dit niet voorkomen kunnen worden? Voor de Fransman is het een referentie naar zijn podiumplaats van vorig jaar. Het moment dat hij zijn eerste F1-troffee kapot maakt, is geinig op de achterkant van de helm verwerkt.

Leuk, die hoofdbescherming, maar wel onhandig dat de twee helmen zoveel op elkaar lijken. Extra onhandig als zelfs Red Bull de twee helmen niet kan onderscheiden. Bij beide onderstaande foto’s geeft Red Bull als toelichting dat het de helm van Hadjar is. Voor de duidelijkheid: hieronder zie je links de helm van Hadjar en rechts die van Verstappen. Denk ik.

Tijdens de actie op de baan zul je de twee uit elkaar moeten houden via de racenummers op de auto's of de kleur van de T-cam vlak boven de hoofden van de rijders. Daarbij is het zwarte balkje Verstappen en het gele balkje Hadjar.

Zou ik voor mijn beurt hebben gesproken en komt Red Bull nog met een toffe oranje of rood-wit-blauwe kleurstelling? We gaan het zien. Als het hierbij blijft, vind ik het toch wat teleurstellend. Jij niet?

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