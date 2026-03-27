Er is wéér een kentekenreeks opnieuw begonnen

Er zijn mensen die er een hele sport van maken om alles rondom kentekens bij te houden (hoi Jasper van Kenteken.tv!) en wat betreft auto-kentekens hebben we het gevoel dat je nog wel op de hoogte bent. Heb jij bijvoorbeeld al een auto gespot met de huidige kentekenreeks die begint met de letter K? Die zijn net nieuw namelijk. Een nieuwe reeks autokentekens duurt echter nog even, naar verwachting een jaar of vijf. Toch is er een nieuwe, of eigenlijk stokoude, reeks gestart.

Auto's zijn immers niet de enige voertuigen waar een kenteken op moet. Bedrijfswagens die beginnen met een V, vrachtwagens met de B, brom- en snorfietsen beginnend met D en F, elektrische steps met de E, aanhangers (W), opleggers (O), landbouwvoertuigen (T) of landbouwtrekkers (L), er is genoeg te kiezen. Zelfs oldtimers met oude blauwe platen worden nog steeds nieuw uitgegeven! We missen er nog eentje en zoals je kan verwachten is dat de reeks die 'opnieuw begint'. Het betreft de motorfiets, te herkennen aan de beginletter M.

Motorfietskenteken

Er worden veel minder motorfietsen dan auto's geregistreerd, zo veel is duidelijk. Qua sidecodes van de kentekens lopen motorfietsen namelijk flink achter. Auto's zijn inmiddels bij sidecode 11, maar de code die nu uitgeput is voor motorfietsen is sidecode 6. Het kenteken 99-MZ-ZZ is op 26 maart toegewezen aan een geïmporteerde Harley Davidson. Dat betekent dat eveneens op 26 maart het eerste motorfietskenteken van sidecode 7 is uitgegeven, 01-MBB-1. Deze belandde op een geïmporteerde BMW F 850 GS Adventure uit 2023.

Geen bombarie

Zoals je wellicht weet maakt de RDW er altijd een feestje van als autokentekens van sidecode wisselen. Daardoor zijn sidecodes nooit echt 'op'. Zo is het laatst uitgegeven kenteken van de vorige sidecode niet Z-999-ZZ, maar Z-671-SB. Zo kan de RDW precies inplannen wanneer de nieuwe sidecode begint en voorkom je dat de markt stil komt te staan omdat veel partijen bij de laatste paar kentekens wil wachten op de nieuwe serie. Bij eigenlijk elke andere sidecode is de RDW er wat minder vocaal over, want daar wordt het afwachten wat minder serieus genomen. Niet alleen betekent het dat alles tot en met 99-MZ-ZZ dus gewoon bestaat, maar ook dat de eerste fiets met het nieuwe kenteken geen persmomentje is omdat 'ie naar een instantie gaat.

Voor mensen die irrationeel geobsedeerd zijn door kentekens (en ja, ik reken mezelf daar ook onder), goed opletten als je een motorfiets van achter ziet. Er zijn sinds de eerste met sidecode 7 slechts 25 motorfietsen gekentekend, dus het is echt goed opletten geblazen.